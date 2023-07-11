BIST 6.318
DOLAR 26,09
EURO 28,71
ALTIN 1.625,16
HABER /  EKONOMİ

Gram altında yeni rekor! 11 Temmuz altın fiyatlarında tam gaz yükseliş

Gram altında yeni rekor! 11 Temmuz altın fiyatlarında tam gaz yükseliş

Altın fiyatlarını gören gözlerine inanamıyor. Gram altında yeni rekor görüldü ve 1626 lira oldu. Altın dolar kurundan destek almaya devam ediyor. Yükselişin sürmesi bekleniyor.

Abone ol

Altın piyasasında, dün en düşük 1 milyon 599 bin lira, en yüksek 1 milyon 626 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü 1 milyon 620 bin 500 liradan tamamladı. Altın, ABD tahvil getirilerindeki düşüş ve zayıflayan dolardan destek bulurken gram altın tarafında rekor tazelendi.

 Gram altın tarafında yeni tarihi zirve görüldü. Ons altın ve  Dolar/TL kurundan destek alan gram altın 1.626 TL ile rekor tazeledi. Şu sıralar gram altın 1620 liradan alıcı buluyor.

11 Temmuz 2023 altın fiyatları

Gram altın:1.620,06

Çeyrek altın:2.621,00

Cumhuriyet altını:10.451,00

Yarım altın:5.225,00

Piyasa Uzmanı İslam Memiş, tv100'deki yazısında altın fiyatlarına ilişkin beklentisini yazdı. Memiş şunları kaydetti:

 Çarşamba ve perşembe günü dalgalanma olabilir ancak sert bir kırılma beklemiyorum.Yıl sonuna kadar hedefi bin 750-bin 800 lira aralığı. Düşüşleri alım fırsatı olarak göreceğim ancak maliyet düşürmek için PARİTE işleminden yararlanmalı.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Fatih Kacır duyurdu Selden etkilenen illerdeki KOBİ'lere "Acil Destek Kredisi"
Bakan Fatih Kacır duyurdu Selden etkilenen illerdeki KOBİ'lere "Acil Destek Kredisi"
ABD Ankara Büyükelçilik binasını satışa çıkardı! Kaç para istiyor? Kim talip oldu?
ABD Ankara Büyükelçilik binasını satışa çıkardı! Kaç para istiyor? Kim talip oldu?
Hepsi tek bir noktaya dikkat çekti! Türkiye'nin İsveç'le yaptığı anlaşma dünya basınında!
Hepsi tek bir noktaya dikkat çekti! Türkiye'nin İsveç'le yaptığı anlaşma dünya basınında!
Borsa güne rekorla başladı! En çok kazandırana bakın
Borsa güne rekorla başladı! En çok kazandırana bakın
Sahibinin dolaştırdığı köpeğin aldığı koku cesedi ortaya çıkardı
Sahibinin dolaştırdığı köpeğin aldığı koku cesedi ortaya çıkardı
Tanju Özcan’ın genel merkeze alınmayacağı iddiası! CHP’den açıklama geldi
Tanju Özcan’ın genel merkeze alınmayacağı iddiası! CHP’den açıklama geldi
Ankara merkezli FETÖ soruşturması: 30 gözaltı kararı
Ankara merkezli FETÖ soruşturması: 30 gözaltı kararı
Hande Sarıoğlu'nun sırt dekoltesi olay oldu! 'Yerli Wanda Nara' sosyal medyayı salladı
Hande Sarıoğlu'nun sırt dekoltesi olay oldu! 'Yerli Wanda Nara' sosyal medyayı salladı
11 Temmuz piyasalarda son durum! Dolar yükseliyor, Euro ve Bitcoin'de son rakamlar
11 Temmuz piyasalarda son durum! Dolar yükseliyor, Euro ve Bitcoin'de son rakamlar
Bakan Yaşar Güler, ABD'li mevkidaşı Austin ile görüştü
Bakan Yaşar Güler, ABD'li mevkidaşı Austin ile görüştü
Erdoğan'dan İsveç'in NATO üyeliğine vize! İşte 6 koşullu İsveç anlaşması
Erdoğan'dan İsveç'in NATO üyeliğine vize! İşte 6 koşullu İsveç anlaşması
Feci kazada ölü sayısı yükseldi, baba ve iki oğlu hayatını kaybetti
Feci kazada ölü sayısı yükseldi, baba ve iki oğlu hayatını kaybetti