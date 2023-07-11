Gram altında yeni rekor! 11 Temmuz altın fiyatlarında tam gaz yükseliş

Altın fiyatlarını gören gözlerine inanamıyor. Gram altında yeni rekor görüldü ve 1626 lira oldu. Altın dolar kurundan destek almaya devam ediyor. Yükselişin sürmesi bekleniyor.

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Altın piyasasında, dün en düşük 1 milyon 599 bin lira, en yüksek 1 milyon 626 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü 1 milyon 620 bin 500 liradan tamamladı. Altın, ABD tahvil getirilerindeki düşüş ve zayıflayan dolardan destek bulurken gram altın tarafında rekor tazelendi.

Gram altın tarafında yeni tarihi zirve görüldü. Ons altın ve Dolar/TL kurundan destek alan gram altın 1.626 TL ile rekor tazeledi. Şu sıralar gram altın 1620 liradan alıcı buluyor.

11 Temmuz 2023 altın fiyatları Gram altın:1.620,06 Çeyrek altın:2.621,00 Cumhuriyet altını:10.451,00 Yarım altın:5.225,00

Piyasa Uzmanı İslam Memiş, tv100'deki yazısında altın fiyatlarına ilişkin beklentisini yazdı. Memiş şunları kaydetti:

Çarşamba ve perşembe günü dalgalanma olabilir ancak sert bir kırılma beklemiyorum.Yıl sonuna kadar hedefi bin 750-bin 800 lira aralığı. Düşüşleri alım fırsatı olarak göreceğim ancak maliyet düşürmek için PARİTE işleminden yararlanmalı.