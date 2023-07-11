Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Srebrenitsa Soykırımı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Srebrenitsa Soykırımı'nın 28'inci yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Bir daha benzer vahşetler yaşamamak için Srebrenitsa’yı asla unutmayacağız, unutturmayacağız." ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Srebrenitsa Soykırımı'nın 28'inci yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

İnsanlık tarihine kara bir leke olarak geçen Srebrenitsa Soykırımı’nın 28’inci yıl dönümünde şehitlerimizin kederli aileleri ve tüm Boşnak kardeşlerime en içten taziyelerimi sunuyorum.

Bir daha benzer vahşetler yaşamamak için Srebrenitsa’yı asla unutmayacağız, unutturmayacağız.