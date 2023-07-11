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Arılar saldırdı sonu çok kötü oldu! Meğer daha önce de...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Arılar saldırdı sonu çok kötü oldu! Meğer daha önce de...

 ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde arının soktuğu kişi yaşamını yitirdi. Talihsiz adamın önceki yıllarda da arı sokması sebebiyle tedavi gördüğü öğrenildi.

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Alınan bilgiye göre, Selahaddin Eyyübi Mahallesi'nde ikamet eden Mehmet Almas (60) evinin önündeyken arıların saldırısına uğradı.

Yakınları tarafından Harran Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Almas, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Alerjisi olduğu öğrenilen Almas'ın daha önceki yıllarda da arı sokması sebebiyle tedavi gördüğü öğrenildi.

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