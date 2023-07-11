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Depremde yıkılmıştı, Adıyaman'da yeniden ziyarete açıldı

Depremde yıkılmıştı, Adıyaman'da yeniden ziyarete açıldı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan tarihi Karakuş Tümülüsü’ndeki ‘Tokalaşma Sütunu’ restorasyonun ardından tekrardan ziyarete açıldı.

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Kahramanmaraş merkezli depremler, Adıyaman’da da büyük yıkıma yol açtı. Kentin tarihi mekanlarından Kahta ilçesindeki 2 bin yıllık geçmişe sahip Karakuş Tümülüsü’ndeki sütun da depremlerde devrildi.

Yıkılan Kommagene Kralı 1’inci Antiokhos’un oğlu Kral 2’nci Mithridates’in, kız kardeşi Laodike ile tokalaşma kabartmasının yer aldığı ‘Tokalaşma Sütunu’ için restorasyon başlatıldı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından tarihi sütun, yeniden ziyarete açıldı.

Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, restorasyon sonrası yıkılan sütunun eski haline getirildiğini belirtti. Çalışmalarla tarihi sütunun yeniden ayağa kaldırıldığını belirten Alkan, , tarihi sütun ile üzerindeki kabartmanın restorasyonunun çok iyi şekilde yapıldığını, ziyarete açılması ile yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çektiğini de dile getirdi.

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