Özkan Uğur'a veda... Mazhar Alanson ve Fuat Güner konuşmakta zorlandı, Cem Yılmaz gözyaşlarına boğuldu!

MFÖ grubunun üyelerinden usta sanatçı Özkan Uğur 69 yaşında hayata veda etti. Daha önce üç kez lenf kanserini yenen sanatçı uzun süredir yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kaybederken Uğur için ilk tören Atatürk Kültür Merkezi’nde yapıldı. Törende MFÖ grubunun usta isimleri Mazhar Alanson ve Fuat Güner konuşmakta zorlanırken, salonda izletilen klip sonrası Cem Yılmaz gözyaşlarını tutamadı. İşte Özkan Uğur için düzenlenen veda töreninde yaşananlar...

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Özkan Uğur’a veda vakti… 7’den 70’e gerek oyunculuğu gerek ise sanatçılığı ile milyonların gönlünde taht kuran Özkan Uğur son yolculuğuna uğurlanıyor. Geçtiğimiz cumartesi günü tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Özkan Uğur 2013 yılında lenfomaya yakalanmış, başarılı geçen tedavi sürecinin ardından hastalığı atlatmıştı. Sonrasında tekrarlayan hastalığını üç kez yenen Özkan Uğur bu sefer hayranlarını hüzne boğdu.

69 yaşında hayata veda etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sevenleri iyi haberi beklerken acı gelişmeyi duyurdu. Ardında sayısız eser bırakan Özkan Uğur, 69 yaşında hayata ve sevenlerine veda etti.

Bakan Koca, bir süredir tedavisi yoğun bakım ünitesinde devam eden sanatçı Özkan Uğur için sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili Özkan Uğur'u kaybettik. Her kulak verene dost ve kaynağı gönül olagelen bu sesi unutmayacağız. Çok üzgünüz. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."

İlk tören AKM’de…

Vefat haberi ile tüm sevenlerini ve sanat camiasını yasa boğan Özkan Uğur, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Özkan Uğur için AKM'de saat 11.00'de tören yapıldı. Ardından usta sanatçı Taksim Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Karacaahmet Mezarlığı'nda defnedilecek.

Cennet Mahallesi'nin Beter Ali'si, G.O.R.A.’nın Garavel Usta'sı, İkinci Bahar'ın Secaattin'i ve MFÖ'nün Özkan'ı efsane isim Özkan Uğur son yolculuğuna uğurlanıyor. 2013 yılında lenf kanserine yakalanmıştı. Bu hastalığı atlatan Uğur, 2020 yılında tekrar kanser tedavisi görmeye başlamıştı.

Bir süredir yoğun bakımda olan Özkan Uğur cumartesi günü yaşam savaşını kaybetti. Özkan Uğur, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Tabutunun yanında gitarı yer aldı

Hayatını kaybeden MFÖ üyelerinden Özkan Uğur'un cenazesi Karacahmet Gasilhanesi'nden alındı ve anma için AKM'ye getirildi. Taksim AKM'de düzenlenen veda törenine Uğur'un ailesi, meslektaşları ve hayranları katıldı.

Cem Yılmaz gözyaşlarına boğuldu

Özkan Uğur'un tabutunun yanına gitarının konulması gözlerden kaçmadı. Yılmaz Erdoğan, Cem Yılmaz, Can Yılmaz, Sıla, Demet Akbağ gibi isimler törende bulundu. Öte yandan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da anma için salonda...

Tören Zafer Algöz'ün konuşmasıyla başladı. Özkan Uğur için hazırlanan klip sırasında salonda gözyaşları sel oldu. Cem Yılmaz o anlarda gözyaşlarını tutamadı.

Mazhar ve Fuat konuşmakta zorlandı

Mazhar Alanson ve Fuat Güner anma salonuna geldi. Dostları için son görevlerini yapacak olan usta isimler konuklar tarafından teselli edildi.

Mazhar Alanson ve Fuat Güner birlikte sahneye çıktı. Güner konuşmakta zorlanırken "Herkes için çok önemli bir kayıp. Tam 52 yıllık dostum, iş ortağımız. Hiçbir söz acısını içimizden attıramaz. Yeniden buluşmak için hoşçakal" dedi.

"Seni görebileceğimiz yer rüyalar artık"

Alanson ise "Manevi kardeşimiz. Onunla özel dilimiz vardı, yeteneği konusunda başarısı tartışılmaz. Bu kadar sevildiğini herhalde sende bilmiyordun görüyorsun meğer Türkiye severmiş... Çaresiziz nasıl yapacağız, başka bir şey söylemek istemiyorum. Özkancım ele güne yapayalnız böyle de olmaz ki... Böyle de bırakılmaz ki gözyaşlarımız bitti mi sandın. Seni görebileceğimiz yer rüyalar artık" derken ağladı.

Oğlu Alişan'dan babasına duygusal veda

Özkan Uğur'un oğlu konuşmasında "Hayatını hastalığına rağmen doyasıya yaşadı. Eğlenmeye ve eğlendirmeye devam etti. En zor zamanlarında bile yüzünden gülümsemesi eksik olmadı. Artık onun gitar çalışını, Özkanca egzersizlerini, kahkalarını esprilerini duyamayacak olmak daha doğrusu ona dokunamayacak olmak çok hüzün verici... Babam hakkında di'li geçmiş zamanda konuşuyor olmak çok zor. Nur içinde yat canımızın içi" dedi.

Özkan Uğur'un eşi ise sadece eşi için saygı duruşu istedi.