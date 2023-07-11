Uzi-Mustafa Sandal olayı nedir, ne dedi? Uzi ne dedi, neden tartıştıştılar?

Mustafa Sandal ile Rapçi Uzi lakaplı Utku Yalçınkaya sosyal medyadan tartıştı, Mustafa Sandal'ın 'kapağı' olay oldu. Ağrı konserine Business Class uçmadığı için katılmadığı iddia edilen rapçi Uzi , Mustafa Sandal'ın ondan önce sahneye çıkmasına tepki gösterdi. Mustafa Sandal ise çizgisi bozmdan sosyal medya üzerinden Uzi'ye 'kapak' yaptı.

Abone ol

Magazin gündemi Rapçi Uzi ve Mustafa Sandal arasında yaşanan konser krizi ile çalkalanıyor. Ağrı konserine Business Class uçmadığı için katılmadığı iddia edilen rapçi Uzi, ekonomi biletlerini gösteririr, biletler alınmıştı diyerek iddiaları yalanladı. Sahneye çıkmamak istememesinin asıl nedeni olarak ise Mustafa Sandal'ın ondan önce çıkacak olmasını gösterdi.

Mustafa Sandal Uzi olayı nedir? Şarkıcı Mustafa Sandal ile rapçi Uzi sosyal medyada birbirine girdi. Tartışmanın nedeni merak edildi. Peki Mustafa Sandal-Uzi olayı nedir? Uzi ile Mustafa Sandal neden tartıştı, kavga mı etti?

Uzi-Mustafa Sandal olayı nedir, ne oldu?

Ağrı konserine Business Class uçmadığı için katılmadığı iddia edilen rapçi Uzi sessizliğini bozdu. Ekonomi biletlerini kabul ettiği belirten Uzi, asıl sebebin Mustafa Sandal'dan sonra çıkmak olduğunu söyledi. "Benim önüme Mustafa Sandal çıkaramazsın" diyen Uzi'ye Sandal, "150 adet 'hit' olmuş eserin olduğunda, Avrupa'da ödüller aldığında ve 30 yıl sonra da on binlerce kişi seni alkışladığında tekrar konuşuruz" dedi.

Konsere çıkmadı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde düzenlenen 'Ağrı Dağı Müzik Festivali'nde stadyumdaki sahneye çıkan Mustafa Sandal, Zara ve Kadr, binlerce kişiye şarkılarını söyledi. Konseri katılması planlanan rapçi Uzi ise konserde yer almadı.

UZİ'den açıklama

Uzi'nin Business Class uçuş olmadığı için Ağrı konserine katılmadığı iddia edilirken; ünlü rapçi ise sosyal medyada yaptığı açıklamada sebebin bu olmadığını söyledi.

Aman adam yaşlı, aman şöyle diyerek...

Uzi'nin açıklamaları şöyle: "Birazdan bize kesilmiş ekonomi biletlerini paylaşacağım kabul etmiş miyiz etmemiş miyiz. Benim önüme Mustafa Sandal'ı çıkaramazsın hele hatır gönülle, aman adam yaşlı, aman şöyle böyle diyerek asla çıkaramazsın. Sene 2023, kimin ne iş yaptığı, kimin ne kadar dinlendiği ortada. Değerli Mustafa Sandal'ı konuşsaydınız neden bu devirde hala son sahneye çıkmak istiyor diye!"

Mustafa Sandal'dan yanıt

Sandal, sosyal medya hesabından verdiği yanıtta şunları söyledi: "Sevgili Uzi kardeşim. Kayıtlara geçen; senin okuduğun ve başka sanatçıların okuduğu 150 adet "hit" olmuş eserin olduğunda, Avrupa'da ödüller aldığında ve 30 yıl sonra da on binlerce kişi seni alkışladığında tekrar konuşuruz.

Şarkılarını beğeniyorum, umarım başarırsın. Şöyle bir tweetlere baktım da cevap vermeme gerek kalmamış, en iyi cevabı her zaman halk verir, vermiş de… Bu arada beni konser öncesi arasaydın benden sonra çıkmana müsaade eder destek olurdum. Genç yetenekler başımızın tacıdır. Alkışın ve ışığın bol olsun, kariyerinde başarılar dilerim."

Uzi şu paylaşımı yaptı

Sandal'ın bu sözlerinin ardından rapçi Uzi şu paylaşımı yaptı: "Sen de beni arayıp burdaki gibi samimi bir dille son sahneye çıkmak istediğini söyleseydin ben de geçmişindeki başarılarına saygı duyarak senden önce çıkabilirdim Mustafa abi. Yaşım 25 şuana kadar global ve ülkemizin sınırlarında çok fazla başarım oldu yazmaya üşendim umarım ben de bahsettiğin başarılara ulaşırım bunun için elimden geleni yapıyorum. 30 yıl sonra geçmişimde başardıklarım ve o an elde ettiklerimle yaşamayı öğrenmek istiyorum fazlasını değil ben de seni seviyorum."