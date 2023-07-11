Bakan Mehmet Şimşek'ten rezerv açıklaması: Hızlı artış cesaret verici

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası rezervlerindeki artışa dikkat çekti. Şimşek, TCMB rezervlerinin 30 Haziran'da 108,6 milyar dolar seviyesine çıktığını açıkladı.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "26 Mayıs’ta 98,5 milyar dolar olan TCMB rezervleri 30 Haziran'da 108,6 milyar dolar seviyesine çıktı. Aynı dönemde net rezervler 14,2 milyar dolar iyileşme gösterdi" ifadelerini kullandı.

Şimşek "TCMB rezervlerindeki hızlı artış cesaret verici. Rezervlere katkı sağlayacak rasyonel politikaların yanı sıra ülkeye ilave dış kaynak sağlama çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

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