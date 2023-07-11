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Uzi kimdir, kaç yaşında, gerçek adı nedir? Rapçi Uzi şarkıları hangisi?

Uzi kimdir, kaç yaşında, gerçek adı nedir? Rapçi Uzi şarkıları hangisi?

Krvn, Umrumda Değil, Favela, Makina gibi şarkıları kısa sürede büyük ilgi gören Rapçi Uzi son günlerin olaylı ismi. Mustafa Sandal ile konser krizi ile yaşayan Uzi'nin hayatı da merak edildi. Rap dünyasının genç isimlerinden olan Uzi hakkında Uzi kimdir? Uzi kaç yaşında? sorularının yanıtları araştırılıyor.

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 Son zamanlarda çıkardığı parçalar daha da gündeme gelen başarılı rapçi kısa sürede geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. Albümüyle büyük başarı yakalayan Uzi, sosyal medyada da sık sık gündem olan bir isim. Krvn, Umrumda Değil, Favela, Makina gibi şarkılarının dinlenmesi milyonları aşan Uzi'nin gerçek adı nedir? 

UZİ kimdir?

1998 yılında dünyaya gelen Uzi'nin gerçek adı Utku Yalçınkaya'dır. İstanbul Güngören'de büyüyen isim, sokak kültürüne de burada aşina olmuştur. 7 senedir aktif olarak rap müzik yapan genç rap sanatçısı, Çavo olarak da tanınıyor.

Rap müzik yapanların genelinin aksine küçükken yalnızca rap müziğe değil, arabeske de ilgi duymuş ve Azer Bülbül hayranıdır. Bu ilgisini rock ve metal müzik tutkunu olan anne babası bile aşamamıştır.

Uzi - Umrumda Değil şarkı sözleri merak edilen konular arasında yer alıyor. Çıkardığı parçalarla milyonlarca izlemeye ulaşan Uzi'nin sevilen şarkılarından olan Umrumda Değil'in sözlerini sizler için derledik...

UZİ'nin gerçek adı ne?

1998 yılında İstanbul'da doğan Uzi'nin gerçek adı Utku Yalçınkaya'dır.

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