Çanakkale'de deprem oldu! Balıkesir'de de hissedilen depremle ilgili AFAD'dan son dakika açıklama
Çanakkale açıklarında 4 şiddetinde deprem meydana geldi. AFAD'ın aktardığı verilere göre, Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Çanakkale ve Balıkesir'de de hissedildi. AFAD depremin büyüklüğünü ise 7.0 olarak duyurdu.Abone ol
Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Çanakkale ve Balıkesir'de de hissedildi. AFAD depremin büyüklüğünü ise 7.0 olarak duyurdu. AFAD'ın açıkladığı verilere göre saat 12.52'de Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çanakkale açıklarında meydana gelen deprem Balıkesir'den de hissedildi. Depremin derinliği ise 7.0 olarak hesaplandı.
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