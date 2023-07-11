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Çanakkale'de deprem oldu! Balıkesir'de de hissedilen depremle ilgili AFAD'dan son dakika açıklama

Çanakkale'de deprem oldu! Balıkesir'de de hissedilen depremle ilgili AFAD'dan son dakika açıklama

Çanakkale açıklarında 4 şiddetinde deprem meydana geldi. AFAD'ın aktardığı verilere göre, Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Çanakkale ve Balıkesir'de de hissedildi. AFAD depremin büyüklüğünü ise 7.0 olarak duyurdu.

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Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Çanakkale ve Balıkesir'de de hissedildi. AFAD depremin büyüklüğünü ise 7.0 olarak duyurdu. AFAD'ın açıkladığı verilere göre saat 12.52'de Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çanakkale açıklarında meydana gelen deprem Balıkesir'den de hissedildi. Depremin derinliği ise 7.0 olarak hesaplandı.

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