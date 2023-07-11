Mansur Yavaş'ın yakın arkadaşı İYİ Parti milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu! 150 kez aday olsa...

İYİ Parti Ankara Milletvekili Adnan Beker, canlı yayında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle saldırdı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yakın arkadaşı olan Beker, "Kemal Bey, Türkiye'deki muhalefetin taban oyunu almıştır. Kim aday olsa bu oyu alırdı. Kemal Bey 150 kez aday olsa Tayyip Bey'e karşı kazanamaz." dedi.

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CHP ile CHP arasındaki karşılıklı suçlamalar devam ediyor. Birçok kez CHP'ye yönelik ağır eleştirilere bulunan İYİ Parti Ankara Milletvekili Adnan Beker, şimdi de ağır sözlerle CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Kılıçdaroğlu'nun seçimlerde bir varlık gösteremediğini vurgulayan Beker, "Kemal Bey, Türkiye'deki muhalefetin taban oyunu almıştır. Kim aday olsa bu oyu alırdı. Kemal Bey 150 kez aday olsa Tayyip Bey'e karşı kazanamaz. Türkiye Çankaya, Yenimahalle, Beşiktaş, Kadıköy'den ibaret değil." dedi.

CHP büyükşehirleri kaybedecek...

CHP'nin 2024 seçimlerde büyükşehirlere kaybedebileceğini söyleyen Beker, "Biz ittifak ihtimallerinden bağımsız çalışmalarını yapıyoruz. İYİ Parti bugün yerel seçim olsa ve ittifak olmasa, seçime tek başına girse yüzde 17-18 civarında oy alır. Şu da bir gerçek; ittifak olmazsa büyükşehirleri bu siyasi iklimde kaybedilir. Gerçi yapılan açıklamalara bakıldığında kendi ittifakları var. Gelecek, Saadet, DEVA, Demokrat ve CHP. Bazıları çıkıp İYİ Parti olmasa da kazanılır diyecek kadar hayal dünyasında. Bu kez ittifak yapılacaksa 2019'daki gibi olmaz." ifadelerini kullandı.

İttifak olmazsa adaş çıkartacağız

İttifak olmazsa her yerde aday çıkartacaklarını vurgulayan İYİ Partili Beker şöyle devam etti: "Ne diyor Saadet lideri Karamollaoğlu 'yüzde 25'nin 7'si dışarıdan geliyor.' Kendilerinin getirdiğini söylüyor. O hesapla CHP'nin oyu yüzde 18. Üzerinde en çok oynanan parti olmasına rağmen İYİ Parti'nin bu seçimde aldığı yüzde 10 başarıdır."

İstanbul'u CHP alıyorsa Ankara İYİ Parti'nin olmalı

"Bir taraf yüzde 18, diğer taraf yüzde 10. Bu da demek oluyor ki yerel seçim ittifakında İstanbul'u, İzmir'i CHP alıyorsa Ankara'yı İYİ Parti almalı ya da bir büyükşehiri CHP alıyorsa metropol ilçelerin yarısını İYİ Parti almalı. İttifak olmazsa tabii ki her yerde aday çıkaracağız."