BIST 6.341
DOLAR 26,10
EURO 28,69
ALTIN 1.625,07
HABER /  POLİTİKA

Mansur Yavaş'ın yakın arkadaşı İYİ Parti milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu! 150 kez aday olsa...

Mansur Yavaş'ın yakın arkadaşı İYİ Parti milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu! 150 kez aday olsa...

İYİ Parti Ankara Milletvekili Adnan Beker, canlı yayında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle saldırdı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yakın arkadaşı olan Beker, "Kemal Bey, Türkiye'deki muhalefetin taban oyunu almıştır. Kim aday olsa bu oyu alırdı. Kemal Bey 150 kez aday olsa Tayyip Bey'e karşı kazanamaz." dedi.

Abone ol

CHP ile CHP arasındaki karşılıklı suçlamalar devam ediyor. Birçok kez CHP'ye yönelik ağır eleştirilere bulunan İYİ Parti Ankara Milletvekili Adnan Beker, şimdi de ağır sözlerle CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Kılıçdaroğlu'nun seçimlerde bir varlık gösteremediğini vurgulayan Beker, "Kemal Bey, Türkiye'deki muhalefetin taban oyunu almıştır. Kim aday olsa bu oyu alırdı. Kemal Bey 150 kez aday olsa Tayyip Bey'e karşı kazanamaz. Türkiye Çankaya, Yenimahalle, Beşiktaş, Kadıköy'den ibaret değil." dedi.

CHP büyükşehirleri kaybedecek...

CHP'nin 2024 seçimlerde büyükşehirlere kaybedebileceğini söyleyen Beker, "Biz ittifak ihtimallerinden bağımsız çalışmalarını yapıyoruz. İYİ Parti bugün yerel seçim olsa ve ittifak olmasa, seçime tek başına girse yüzde 17-18 civarında oy alır. Şu da bir gerçek; ittifak olmazsa büyükşehirleri bu siyasi iklimde kaybedilir. Gerçi yapılan açıklamalara bakıldığında kendi ittifakları var. Gelecek, Saadet, DEVA, Demokrat ve CHP. Bazıları çıkıp İYİ Parti olmasa da kazanılır diyecek kadar hayal dünyasında. Bu kez ittifak yapılacaksa 2019'daki gibi olmaz." ifadelerini kullandı.

İttifak olmazsa adaş çıkartacağız

İttifak olmazsa her yerde aday çıkartacaklarını vurgulayan İYİ Partili Beker şöyle devam etti: "Ne diyor Saadet lideri Karamollaoğlu 'yüzde 25'nin 7'si dışarıdan geliyor.' Kendilerinin getirdiğini söylüyor. O hesapla CHP'nin oyu yüzde 18. Üzerinde en çok oynanan parti olmasına rağmen İYİ Parti'nin bu seçimde aldığı yüzde 10 başarıdır."

İstanbul'u CHP alıyorsa Ankara İYİ Parti'nin olmalı

"Bir taraf yüzde 18, diğer taraf yüzde 10. Bu da demek oluyor ki yerel seçim ittifakında İstanbul'u, İzmir'i CHP alıyorsa Ankara'yı İYİ Parti almalı ya da bir büyükşehiri CHP alıyorsa metropol ilçelerin yarısını İYİ Parti almalı. İttifak olmazsa tabii ki her yerde aday çıkaracağız." 

ÖNCEKİ HABERLER
Bolu Dağı'nda ulaşım normale döndü! Heyelan sonrası yol çökmüştü
Bolu Dağı'nda ulaşım normale döndü! Heyelan sonrası yol çökmüştü
Denizli'de 6 yaşındaki çocuğun akıllara durgunluk veren ölümü
Denizli'de 6 yaşındaki çocuğun akıllara durgunluk veren ölümü
Uzi-Mustafa Sandal olayı nedir, ne dedi? Uzi ne dedi, neden tartıştıştılar?
Uzi-Mustafa Sandal olayı nedir, ne dedi? Uzi ne dedi, neden tartıştıştılar?
Bakan Mehmet Şimşek'ten rezerv açıklaması: Hızlı artış cesaret verici
Bakan Mehmet Şimşek'ten rezerv açıklaması: Hızlı artış cesaret verici
Cumhurbaşkanı Erdoğan Litvanya'da! Diplomasi trafiği başladı: Macron ile sürpriz görüşme!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Litvanya'da! Diplomasi trafiği başladı: Macron ile sürpriz görüşme!
Kritik seviye de aşılmak üzere... İstanbul barajlarında durum vahim
Kritik seviye de aşılmak üzere... İstanbul barajlarında durum vahim
Askeri araçla otomobil çarpıştı: 1 kişi öldü, 13 asker yaralı
Askeri araçla otomobil çarpıştı: 1 kişi öldü, 13 asker yaralı
Depremde yıkılmıştı, Adıyaman'da yeniden ziyarete açıldı
Depremde yıkılmıştı, Adıyaman'da yeniden ziyarete açıldı
Erdoğan'ın katıldığı NATO Liderler Zirvesi başladı! Stoltenberg'den flaş Ukrayna açıklaması
Erdoğan'ın katıldığı NATO Liderler Zirvesi başladı! Stoltenberg'den flaş Ukrayna açıklaması
Özkan Uğur'a veda... Mazhar Alanson ve Fuat Güner konuşmakta zorlandı, Cem Yılmaz gözyaşlarına boğuldu!
Özkan Uğur'a veda... Mazhar Alanson ve Fuat Güner konuşmakta zorlandı, Cem Yılmaz gözyaşlarına boğuldu!
Psikoloğa gitti başına gelmeyen kalmadı! Rapor vermeyince olanlar oldu
Psikoloğa gitti başına gelmeyen kalmadı! Rapor vermeyince olanlar oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Srebrenitsa Soykırımı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Srebrenitsa Soykırımı mesajı