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İstanbul’da suç örgütüne operasyon! 51 kişi gözaltına alındı

İstanbul’da suç örgütüne operasyon! 51 kişi gözaltına alındı

İstanbul’da 53 farklı suça karışan suç örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirildi. İstanbul merkezli 8 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda suç örgütünün lideri olduğu belirtilen Muhammet Kartay’ın da aralarında bulunduğu 51 kişi gözaltına alındı

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İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte 53 farklı suça karıştıkları belirlenen suç örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Sancaktepe ve Çekmeköy ilçeleri başta olmak üzere kentin çeşitli ilçelerinde, “Nitelikli yağma”, “Canlı hayvan dolandırıcılığı”, “Tefecilik”, “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”, “Silah ticareti”, “Silah zoruyla çek/senet imzalatma”, “Kasten yaralama” gibi suçlara karıştığı tespit edilen suç örgütünün üyelerine yönelik olarak İstanbul, Sivas, Kars, Kocaeli, Samsun, İzmir, Afyonkarahisar ve Tekirdağ'da eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Yapılan çalışmalarda liderliğini Muhammet Kartay’ın yaptığı suç örgütünün, silah zoruyla kişileri alıkoyma ve silah zoruyla senet imzalatma eylemlerini tanımlamak için "Masayı kurduk", eylemlerini gerçekleştirdikten sonra ise "Operasyonu yaptık, payımız dağıtıldı" şeklinde şifreli konuştukları belirlendi.

Çete üyelerinin şans ve bahis oyunları oynayan kişileri ağlarına düşürerek, tefecilik yöntemiyle borçlandırdıkları, mağdurlara yüksek meblağlı, boş senetler imzalattıkları, borçlarını ödeyemeyen kişilerden tehdit, cebir ve şiddet yoluyla yüksek meblağlarda para aldıkları, böylece çok sayıda kişiyi borçlandırdıkları tespit edildi.

Hayvan yetiştiricilerini de hedef alan örgüt mensuplarının mağdurlara ait canlı hayvanları dolandırıcılık yöntemiyle ele geçirerek, üçüncü şahıslara sattıkları ve nakliyesini yaptıkları hayvanları ellerinden çıkarana kadar takipten kurtulmak adına her gece başka bir ahıra sevk ettikleri de saptandı.

6 ay süren fiziki ve teknik takibin ardından yapılan operasyonda örgüt lideri Muhammet Kartay’ın da aralarında bulunduğu toplam 51 kişi gözaltına alındı.

Örgüt üyelerinin adreslerinde yapılan aramalarda 7 ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 7 şarjör, 3 ruhsatsız pompalı tüfek, 3 kurusıkı tabanca, 150 adet çeşitli çap ve ebatlarda mermi, 4 kama, 172 gram kokain, 193 gram ecstasy hap, hassas terazi, 80 bin 450 lira değerinde 4 adet senet ve 975 bin lira değerinde 9 adet çek ele geçirildi.

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