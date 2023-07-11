BIST 6.341
DOLAR 26,10
EURO 28,69
ALTIN 1.625,07
HABER /  GÜNCEL

İstanbul'da komşu dehşeti: Sinirini alamadı, evine baltayla saldırdı! Çelik kapı bu hale geldi, o anlar kamerada...

İSTANBUL Fatih'te bir kişi, kapının önüne çamaşır astığı gerekçesiyle karşı komşusunun evine baltayla saldırdı. Şahsın dehşet saçtığı anlar cep telefonu kamerasına yansırken, Gönül Sayan korku dolu anları anlattı.

Abone ol

Olay, dün akşam saatlerinde Fatih Seyit Ömer Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir apartman sakini, karşı komşusunun pencerelerinin demir parmaklarına baltayla saldırdı.

Komşusunun apartman boşluğuna çamaşır asmasına tepki gösterdiği öne sürülen baltalı saldırgan önce çelik kapıyı kırdı. Hırsını alamayan saldırgan daha sonra apartman kapısının camlarını kırdı. Kapıları kırıldığı için panik olan daire sakinleri de durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, baltalı saldırganı ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürdü.

Balta ile kapıya zarar vermiş

Evlerine yapılan saldırıyı anlatan Gönül Sayan, “Şu karşı evde oturuyor. Ne olduğunu bilmiyoruz, kendisini tanımıyoruz. Evimizde çay içerken akşam baltaya sarılmış, kapımıza zarar verdi. İçeride mağdur kaldık. Şurada çamaşırlarım vardı. Çamaşırlarıma zarar vermiş. Biz o sese çıktık” dedi.

“Neden buraya elbise asma demirini koymuşum”

Saldırganın yaşattığı anları yaşayan Sayan, “Şurada süpürgeler var üstümüze saldırdı. Bana hakaret etti. Hangisini anlatayım. Kapıya balta ile vurunca kapı yerinden oynadı. Ön tarafı olduğu gibi indirdi. Ben 3 gün önce oğlumun yanına geldim. Neden buraya elbise asma demirini koymuşum. Kapımı çalıp, bunu al dese anlarım” şeklinde konuştu.
Olayın mağduru olan Gönül Sayan ve ev sahibinin saldırgan hakkında şikâyetçi olduğu öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan zam tepkisi: Beş madde sayacağım, bunların zarar etme şansı yok
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan zam tepkisi: Beş madde sayacağım, bunların zarar etme şansı yok
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Suudi Arabistan'a gidiyor! Hafize Gaye Erkan eşlik edecek
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Suudi Arabistan'a gidiyor! Hafize Gaye Erkan eşlik edecek
Fenerbahçe'den Cengiz Ünder'e kanca! Görüşmeler başladı, teklif ortaya çıktı
Fenerbahçe'den Cengiz Ünder'e kanca! Görüşmeler başladı, teklif ortaya çıktı
Samsun'da bu mahalle çöküyor: 6 ev tahliye edildi
Samsun'da bu mahalle çöküyor: 6 ev tahliye edildi
Hatay'da DEAŞ'lı 2 şüpheli el bombaları ile yakalandı
Hatay'da DEAŞ'lı 2 şüpheli el bombaları ile yakalandı
İstanbul'da çok grip olay! Hakim savcı sitesinin yönetimine siviller seçildi, savcılar yöneticileri gözaltına aldı
İstanbul'da çok grip olay! Hakim savcı sitesinin yönetimine siviller seçildi, savcılar yöneticileri gözaltına aldı
11 Temmuz evde bakım maaşları yatan iller listesi, kaç para ödendi?
11 Temmuz evde bakım maaşları yatan iller listesi, kaç para ödendi?
Kremlin'den ilginç Türkiye açıklaması! İsveç'e NATO vizesi sunmasından rahatsız mı?
Kremlin'den ilginç Türkiye açıklaması! İsveç'e NATO vizesi sunmasından rahatsız mı?
Uzi kimdir, kaç yaşında, gerçek adı nedir? Rapçi Uzi şarkıları hangisi?
Uzi kimdir, kaç yaşında, gerçek adı nedir? Rapçi Uzi şarkıları hangisi?
İstanbul’da suç örgütüne operasyon! 51 kişi gözaltına alındı
İstanbul’da suç örgütüne operasyon! 51 kişi gözaltına alındı
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan CHP yönetimine çağrı: Karşınıza aday olarak çıkmaya hazırım
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan CHP yönetimine çağrı: Karşınıza aday olarak çıkmaya hazırım
Çanakkale'de deprem oldu! Balıkesir'de de hissedilen depremle ilgili AFAD'dan son dakika açıklama
Çanakkale'de deprem oldu! Balıkesir'de de hissedilen depremle ilgili AFAD'dan son dakika açıklama