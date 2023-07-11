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Hatay'da DEAŞ'lı 2 şüpheli el bombaları ile yakalandı

Hatay'da DEAŞ'lı 2 şüpheli el bombaları ile yakalandı

HATAY polisi, bir araçta terör örgütü DEAŞ üyesi 2 şüpheliyi yakaladı, 5 adet el bombası ile çok miktarda uzun namlulu silaha ait mermi ele geçirdi.

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Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri belirlediği şüpheli bir aracı Belen ilçesi uygulama noktasında durdurdu. Araçta terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet gösteren 2 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramada 5 adet savunma tipi el bombası ve 489 adet uzun namlulu silah fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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