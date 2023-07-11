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İstanbul'da çok grip olay! Hakim savcı sitesinin yönetimine siviller seçildi, savcılar yöneticileri gözaltına aldı

İstanbul'da çok grip olay! Hakim savcı sitesinin yönetimine siviller seçildi, savcılar yöneticileri gözaltına aldı

İSTANBUL Başakşehir'deki hakim ve savcıların da oturduğu Ortaköy Sitesi'nde garip bir olay yaşandı. Ortaköy Sitesi yönetimine, yapılan seçimde siviller seçildi. Hakimler site yönetimini vermek istemedi, yeni yönetim savcı kararı ile gözaltına alındı. İşte o garip gözaltıların ilginç hikayesi...

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İstanbul Başakşehir'deki Ortaköy Sitesi'nde 7 Temmuz'da site yönetimi seçimleri yapıldı. Seçimler sonunda sivil site sakinleri Zekeriya Bektaş, Mariye Sarıcı ve Nursel Polat yeni yönetici oldu. Yeni yöneticiler görevi devralmak için dün sitedeki yönetim ofisine gitti.

Hakimler site yönetimini vermedi

Patronlar Dünyası'nın haberine göre, yeni yöneticiler bekledikleri bir ortamla karşılaşmadılar. Aralarında hakimlerin de bulunduğu eski yöneticiler, yönetimi kendilerine devretmeyeceklerini söylediler. Eski ve yeni yöneticiler arasında tartışma çıktı. Yeni yöneticiler, yönetim ofisini kilitleyerek evlerine gitti.

Anahtarı vermeyince gözaltına alındılar

Her şey bundan sonra başladı. Yeni yöneticiler, evlerine gelen polislerin, "Yönetim ofisinin anahtarlarını verin yoksa gözaltına alınacaksınız" sözleri ile neye uğradıklarını şaşırdı. Anahtarları vermeyeceklerini, kendilerinin yönetici olarak seçildiklerini söylemelerine rağmen polisleri ikna edemediler.

Hakimler şikayet etti, savcı gözaltına aldırdı

Çünkü, eski yönetici "hakimler" yeni yöneticileri savcılığa şikayet etmiş, savcı Tuncer Bingöl'de gözaltı kararı vermişti. Yeni yöneticiler, gözaltına alınarak karakola götürüldü. Site yöneticilerinin hangi gerekçeyle ve hangi yasa maddeleri kapsamında gözaltına alındıkları öğrenilemedi. 

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