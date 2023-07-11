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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Suudi Arabistan'a gidiyor! Hafize Gaye Erkan eşlik edecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Suudi Arabistan'a gidiyor! Hafize Gaye Erkan eşlik edecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Suudi Arabistan'a gidiyor. Şimşek'e Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan da eşlik edecek.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, çarşamba günü Suudi Arabistan'a gidiyor. Bakan Şimşek, mevkidaşı ve yatırımcılar ile görüşecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yarın çeşitli temaslarda bulunmak üzere Suudi Arabistan'a gidecek. Bakan Şimşek'e Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan da eşlik edecek.

Şimşek ve Erkan'ın birlikte ilk yurt dışı ziyaretinin gerçekleşeceği yarınki görüşmeler kapsamında yatırımcı gruplarıyla toplantılar yapılacak.

Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muhammed el-Cedan ile ikili görüşme yapacak Şimşek'in, temaslarını tamamlamasının ardından 13 Temmuz Perşembe günü Türkiye'ye dönmesi bekleniyor.

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