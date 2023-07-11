CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan zam tepkisi: Beş madde sayacağım, bunların zarar etme şansı yok

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, peş peşe gelen zamlara tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu "Kimlerin çarkına sürekli olarak su akıyor, dolarlar akıyor. Beş madde sayacağım. Bunların işine yaramıyor diyorsan kardeşim gel beni bul." ifadelerini kullandı.

Abone ol

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu ve zamlara tepki gösterdi. "85 milyonu mağdur edecek ekonomik soykırım programı koydular." ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, beş madde sıraladı ve "bunların zarar etme şansı yok" dedi. Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

Ekonomik soykırım programı ile yağmur gibi zamlar başladı. İğneden ipliğe ekmekten suya kadar... Sizin sesinizin çıkması lazım. Yağmur gibi vergiler de gelecek geldi de zaten... Artık vergilerin anayasaya uygun olup olmamasına bakmıyorlar.

Kanun teklifinde deprem dolayısı ile vergileri alıyoruz diyorlar. Sen Türkiye Tek Yürek diye kampanya açtın. Bağış yapacağız diye. Vergisini vermiyor. Elinden tutan mı var. Ekonomik soykırım deyimini kullanan bir Alman iktisatçı sosyolog...

"CHP olarak söz veriyorum destekleyeceğiz"

Bahçeli seyyanen zam açıklaması yapmış. Elinden tutan mı var CHP olarak söz veriyorum çıkar biz de destekleyeceğiz. Getirir mi saraydan izin alması lazım. Biz ayrı partiyiz dediklerine bakmayın.

"Beş madde sayacağım"

Döviz kurundaki bir liralık artış devlete yükü 145,5 milyar lira. Türkiye o yüzden ekonomik olarak teslim alınmış durumda. Kimlerin çarkına sürekli olarak su akıyor, dolarlar akıyor. Beş madde sayacağım. Bunların işine yaramıyor diyorsan kardeşim gel beni bul.

Bir Erdoğan'dan dolarla ihale alanlar. hepsi köşeyi dönüyor iki dolarla gelir garantisi verilenler. Üç dolarla devlete borç verenler. Vatandaşa diyorsun ki dolarla borç ver. Bunların da zarar etme şansı yok. Dört kur korumalı mevduat sahipleri. Beş yurt dışından borç alıp aldığı borca devletin hazinesini garanti gösterenler. Bu beş gruba 85 milyon hizmet ediyor. Bu program o yüzden ekonomik soykırım programıdır. Rahatlıkla söyleyebilirim bu beş madde dediğim grup baş aktörleridir. İnsan biraz vicdan sorgulaması yapar. Sözümden dönmedim tarih 418 milyar doların Türkiye'ye nasıl getirildiğini görecektir.

"Çağrı yapıyorum"

Bayburt'ta Erdoğan 'hırsızlar çok' demiş vallahi billahi doğru. Çağrı yapıyorum. Sarayda sağına bak, soluna bak, önüne bak, arkana bak kesin göreceksin. Aynaya bak kesin göreceksin.