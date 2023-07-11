Maltepe’de karot krizi! Taşıyıcı kolonlar zarar gördü şikayet yağdı

Maltepe’de depreme dayanıklı olmadığı belirlenen 40 yıllık bina kentsel dönüşüme girdi. Yıkım işlemleri için karot örneği almaya gelen ekiplerin, binanın taşıyıcılarına zarar verdiği öne sürüldü. Vatandaşlar konuyla ilgili olarak şikayetçi oldu.

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İstanbul’un Maltepe ilçesinde kentsel dönüşüme giren bir binadan karot örneği almaya gelen ekiplerin taşıyıcı kolonlara zarar verdiği iddia edildi.



İddiaya göre, Maltepe’de 40 yıllık bir bina depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle kentsel dönüşüme girdi.

Yıkım işlemleri için karot örneği almaya gelen ekiplerin, binanın taşıyıcı kolonlarına karot alınacağı gerekçesiyle zarar verdiği iddia edildi.

Kolonlara hilti ile zarar verildiğini gören bina sakinleri duruma tepki gösterdi. Ekipler, apartman sakinlerinin tepkisi üzerine kısa süre sonra binanın su ve elektriğinin de kesileceğini belirterek olay yerinden ayrıldı.

Firmaya bağlı çalışan mühendis ise bina sakinlerinin kolon tepkisi üzerine 2 ay içerisinde binayı boşaltmaları gerektiğini söyleyerek tehditler savurdu.

Yaşanan olay sonrası, kolonları zarar gören binada korku içerisinde yaşayan vatandaşlar konuya ilişkin şikayetçi oldu.