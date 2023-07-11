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Srebrenitsa soykırımının 30 kurbanı daha toprağa verildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Srebrenitsa soykırımının 30 kurbanı daha toprağa verildi

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995'te işlenen soykırımda katledilen 30 kurbanın cenazesi, Potoçari Anıt Mezarlığı'na defnedildi.

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Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak kabul edilen ve Sırp güçler tarafından en az 8 bin 372 Boşnak sivilin acımasızca katledildiği soykırımda kimlik tespiti yapılan 30 kurban için Potoçari Anıt Mezarlığı'nda tören düzenlendi.

Törene, Bosna Hersek devlet yetkililerinin yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, ülkedeki diplomatik misyon şefleri ve kurbanların yakınları katıldı.

Bosna Hersek İslam Birliği (Diyanet İşleri) Başkanı Husein Kavazovic kurbanların cenaze namazını kıldırdı.Şehitler için yapılan duanın ardından tek tek isimleri okunan 30 soykırım kurbanın cenazeleri, daha önce hazırlanan mezarlarına taşınarak yakınları tarafından toprağa verildi.

Soykırım kurbanlarının defnedilmesi sırasında duygusal anlar yaşandı, hem aileler hem de defin işlemine katılanlar gözyaşlarını tutamadı.

Bu yıl toprağa verilen 30 soykırım kurbanından en genci öldürüldüğünde 15 yaşında olan Elvir Salcinovic, en yaşlı kurban ise 65 yaşındayken öldürülen Nezir Muminovic.

Soykırımın 28'inci yılında toprağa verilen kurbanlar ve doğum tarihleri şöyle:

Dzemail Alic (1962), Mevlid Aljic (1957), Halil Avdic (1975), Esad Dzanic (1968), Semir Dozic (1977), Mujo Esmic (1940), Sakib Garaljevic (1971), Mehmed Gerovic (1945), Ahmedin Halilovic (1976), Senid Hodzic (1975), Sabid Ibrahimovic (1974), Hasib Ibrahimovic (1946), Saban Ibric (1935), Redo Jahic (1935), Esed Klempic (1979), Zuhdjia Lemes (1949), Idriz Mehinovic (1950), Mustafa Mekanic (1979), Vejsil Mujanovic (1943), Hasib Mujanovic (1965), Himzo Mujic (1959), Nezir Muminovic (1930), Bekir Music (1972), Ekber Ridic (1972), Elvir Salcinovic (1980), Sabahudin Selimovic (1964), Nisad Selimovic (1976), Hasan Smajlovic (1959), Rifet Tabakovic (1966), Husein Zukic (1932).

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