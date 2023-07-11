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Bakan Ömer Bolat'tan İngiltere temasını Badenoch ile görüştü.

Bakan Ömer Bolat'tan İngiltere temasını Badenoch ile görüştü.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Birleşik Krallık Devlet Bakanı Badenoch ile görüştü.

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Birleşik Krallık Uluslararası Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Kemi Badenoch ile video konferans görüşmesi yaptı.

Bakan Bolat, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Birleşik Krallık Uluslararası Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Sayın Kemi Badenoch ile verimli bir video konferans gerçekleştirdik. Birleşik Krallık ile sahip olduğumuz güçlü ekonomik ve ticari iş birliğimizi daha da geliştirmek üzere önümüzdeki dönemde atabileceğimiz adımları ele aldık. Ticari ilişkilerimizi daha da derinleştirmek üzere birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

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