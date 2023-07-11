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Van'da askeri araçla çarpışan otomobil hurdaya döndü: 1 kişi öldü, 12 asker yaralandı

Van'da askeri araçla çarpışan otomobil hurdaya döndü: 1 kişi öldü, 12 asker yaralandı

Van'ın Gürpınar ilçesinde askeri araçla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 12 asker yaralandı

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Van'da, askeri araçla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 12 asker yaralandı. Van-Hakkari kara yolu 43. kilometresindeki Gündoğdu mevkisinde 34 SP 2824 plakalı otomobille askeri araçla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine AFAD, UMKE, sağlık, ambulans helikopter, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Jandarma ve polis, çevrede güvenlik önlemi aldı. Otomobildeki Faruk Tanış'ın hayatını kaybettiği kazada yaralanan 12 asker, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.Kaza yerine Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış da gelerek bilgi aldı

van
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