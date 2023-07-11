Düğünde gelin ve damadın arkadaşlarından 45 metrelik sürpriz

Bursa’da gerçekleşen bir düğünde gelin ve damadın arkadaşları tarafından çifte 45 metre uzunluğunda para takıldı.

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Recep ve Gülfidan çifti, Bursa’da gerçekleşen düğünle hayatlarını birleştirdi. Düğüne damadın arkadaşları tarafından yapılan sürpriz damga vurdu.

Damadın 10 arkadaşı, 10 TL’lik banknotları 45 metre uzunluğunda birleştirip takı merasimi ile birlikte arkadaşlarına hediye etmek için harekete geçti. Düğün salonunun bir ucundan diğer ucuna uzayan 45 metrelik paraları gören davetliler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Dakikalarca süren takı merasimi tüm paranın damada takılmasıyla son buldu.