Kocaeli'de 16 yaşındaki çocuğa cinsel istismar! İşte verilen ceza
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 16 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan sanık 26 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.Abone ol
Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanık M.B, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla cezaevinden katılırken, taraf avukatları salonda hazır bulundu.
Suçlamaları kabul etmedi
Söz verilen sanık M.B, suçlamaları reddederek tahliye ve beraatini istedi.
Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın, "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 26 yıl 3 ay hapsine hükmetti.