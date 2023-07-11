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Kocaeli'de 16 yaşındaki çocuğa cinsel istismar! İşte verilen ceza

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kocaeli'de 16 yaşındaki çocuğa cinsel istismar! İşte verilen ceza

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 16 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan sanık 26 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanık M.B, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla cezaevinden katılırken, taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Suçlamaları kabul etmedi

Söz verilen sanık M.B, suçlamaları reddederek tahliye ve beraatini istedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın, "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 26 yıl 3 ay hapsine hükmetti.

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