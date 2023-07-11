Erdoğan'ın katıldığı NATO Liderler Zirvesi başladı! Stoltenberg'den flaş Ukrayna açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı NATO Liderler Zirvesi, Litvanya'nın Vilnius kentinde başladı. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "NATO Ukrayna'ya üyelik yolunda açık ve olumlu bir mesaj verecek" dedi.

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NATO Liderler Zirvesi Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta bugün başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı İki gün sürecek zirveye İsveç, Avustralya, Yeni Zelanda, Güney Kore ve Japonya liderleri de iştirak edecek. Zirve’de İsveç'in NATO üyeliği, ittifakın yeni askeri planları ile Ukrayna-Rusya savaşındaki son durumun masaya yatırılacak.

Genel Sekreter'den 'Ukrayna' mesajı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Vilnius'ta yapılacak zirvede müttefik liderler toplantısının Ukrayna'ya 'üyelik yolunda açık ve olumlu bir mesaj' göndereceğini söyledi. Stoltenberg yaptığı konuşmada, 'Açık bir mesaj, ileriye dönük olumlu bir mesaj göndereceğiz. Tebliğdeki metin saatler içinde kamuoyuna duyurulacak" dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO'nun askeri altyapısını Ukrayna'da genişletmesinin Rusya için "kırmızı çizgi" olduğunu belirtmişti.

Rusya'ya mesaj: Yakından izliyoruz

Stoltenberg, Belarus'ta nükleer silah konuşlandırdığını açıklamasına rağmen Rusya'nın nükleer duruşunda bir değişiklik görmediğini söyledi ve ekledi; 'Rusya'nın nükleer retoriği pervasız ve tehlikeli. NATO müttefikleri, Rusya'nın yaptıklarını yakından izliyor'

İsveç'in NATO üyeliği

İsveç'in üyeliğine de değinen Stoltenberg, 'TBMM şu anda açık değil. Ancak en önemlisi şu, Türkiye, katılım protokolünü sevk edeceği konusunda açık bir karar vermiştir. Türkiye'nin de onayı ile ana meseleyi de çözmüş olacağız' dedi.

Liderler Zirvesi için yoğun güvenlik önlemi

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Liderler Toplantısı öncesinde zirvenin gerçekleştirildiği Litvanya Sergi ve Kongre Merkezi (LITEXPO) çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.



Zirvede neler olacak?

NATO Zirvesi’nin ilk gününde düzenlenen forumun ardından, İsveç’in de katılımıyla zirvenin birinci oturumu gerçekleştirilecek. Estonya, Letonya ve Litvanya arasında hava sahası konusunda işbirliği deklarasyonu imzalanacak, Dışişleri Bakanları ve Savunma bakanları toplantıları yapılacak.