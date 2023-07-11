BIST 6.379
DOLAR 26,11
EURO 28,70
ALTIN 1.621,90
HABER /  GÜNCEL

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan enflasyon mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan enflasyon mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Enflasyonu tekrar düşürmek için mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. 2022 yılı ekim ayından itibaren geçen 8 aylık sürede enflasyon oranında 47,3 puan düşüş meydana gelmiştir" dedi.

Abone ol

2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanan komisyona sunum yaptı.

Yılmaz, "2022 yılında uyguladığımız politikalar ve aldığımız önlemlerle yakaladığımız yüksek büyüme ve artan gelir performansımız sayesinde yılı, sene başındaki öngörümüz olan yüzde 3,5 yerine yüzde 1 oranında bir bütçe açığı ile kapattık.

Avrupa Birliği tanımlı kamu borç stokunun Gayri Safi Yurt İçi Hasılaya oranı 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 41,8'den yüzde 31,7'ye gerilemiştir.

Böylece, 2022 yılında beklenenin oldukça üzerinde bir bütçe performansı yakalamayı başardık. Bu çerçevede, düşük bütçe açığı ve borçlanma maliyetleri katkısıyla Avrupa Birliği tanımlı kamu borç stokunun Gayri Safi Yurt İçi Hasılaya oranı 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 41,8'den yüzde 31,7'ye gerilemiştir. 2023 yılı bütçe hedef ve tahminlerimiz de 2022 yılının ikinci yarısındaki makroekonomik görünüm ve beklentilerimiz çerçevesinde belirlenmişti. Enflasyonu tekrar düşürmek için mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Sabit ve dar gelirliler başta olmak üzere vatandaşlarımızın refahı üzerindeki küresel enflasyonist dalganın etkilerini hafifletecek tedbirler aldık. 2022 yılı ekim ayından itibaren geçen 8 aylık sürede enflasyon oranında 47,3 puan düşüş meydana gelmiştir" dedi.

"G20 içinde en hızlı büyüyen ekonomiyiz"

Yılmaz, 2022 yılında dünya ekonomisi için başta Rusya-Ukrayna savaşı olmak üzere pek çok olumsuz gelişme ile mücadele edilen bir yıl olduğunu vurgulayarak, "Küresel çapta tüm ülkeler bir yandan savaş sebebiyle ortaya çıkan enerji ve emtia fiyatları artışı kaynaklı küresel enflasyon sorunuyla baş etmeye çabalarken diğer yandan tedarik zinciri bozulmalarıyla karşılaşmışlardır. Etkilenme oranı farklı olsa da sert ve belirsiz küresel ekonomik ve finansal koşullar ülkemizi de tüm dünya gibi olumsuz etkilemiştir. Ancak Türkiye ekonomisi, güçlü üretim ve ihracat kabiliyeti ile olumlu ayrışan bir konuma gelmeyi başarmıştır. 2021 yılında yüzde 11,4 oranındaki Gayri Safi Yurt İçi Hasıla büyümesi ile G20 içinde en hızlı büyüyen ekonomimiz, 2022 yılını etkisi altına alan savaşın tüm olumsuzluklarına rağmen yüzde 5,6 oranında büyümeyi başarmıştır. Böylece, ekonomimiz değişen küresel şartlara ne kadar büyük bir hızla uyum sağlayabildiğini bir kez daha ispat etmiştir. Pandemi etkilerinin yoğun olarak yaşandığı 2020-2022 dönemine bir bütün olarak bakıldığında, bu dönemde dünya ekonomisi yıllık ortalama yüzde 2,3 civarında büyürken, Türkiye ekonomisi yüzde 6,2 oranında büyümeyi başarmıştır" diye konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi'ndeki ikili görüşmelerine ilişkin paylaşım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi'ndeki ikili görüşmelerine ilişkin paylaşım
Cenaze namazı öncesi cami avlusunda tekme tokat kavga
Cenaze namazı öncesi cami avlusunda tekme tokat kavga
Emekli maaş zammıyla ilgili bomba kulis! Devlet Bahçeli konuştu Meclis ertelendi ek zam geliyor
Emekli maaş zammıyla ilgili bomba kulis! Devlet Bahçeli konuştu Meclis ertelendi ek zam geliyor
Miçotakis'ten kritik görüşme öncesi Türkiye açıklaması
Miçotakis'ten kritik görüşme öncesi Türkiye açıklaması
İsveç'in NATO üyeliğine yeşil ışık! Türkiye'den dikkat çeken AB mesajı: "Somut adımlar bekliyoruz"
İsveç'in NATO üyeliğine yeşil ışık! Türkiye'den dikkat çeken AB mesajı: "Somut adımlar bekliyoruz"
TÜRK-İŞ Genel Başkanı emekli maaş zammının artırılmasını istedi! İşte istediği zam miktarı
TÜRK-İŞ Genel Başkanı emekli maaş zammının artırılmasını istedi! İşte istediği zam miktarı
66 yaşındaki Mehmet Ali Erbil 'azgın teke sendromuna' yakalandı! '20 yaşında bir kızla birlikte olabilirim''
66 yaşındaki Mehmet Ali Erbil 'azgın teke sendromuna' yakalandı! '20 yaşında bir kızla birlikte olabilirim''
Doğum esnasında fenalaşan genç kadın bebeğini göremeden öldü
Doğum esnasında fenalaşan genç kadın bebeğini göremeden öldü
NATO Liderler Zirvesi'nda Türkiye rüzgarı! Erdoğan'dan peş peşe kritik görüşmeler
NATO Liderler Zirvesi'nda Türkiye rüzgarı! Erdoğan'dan peş peşe kritik görüşmeler
Srebrenitsa soykırımının 30 kurbanı daha toprağa verildi
Srebrenitsa soykırımının 30 kurbanı daha toprağa verildi
Çanakkale'de yolcu otobüsü kontrolden çıktı! Yaralılar var
Çanakkale'de yolcu otobüsü kontrolden çıktı! Yaralılar var
Bakan Ömer Bolat'tan İngiltere temasını Badenoch ile görüştü.
Bakan Ömer Bolat'tan İngiltere temasını Badenoch ile görüştü.