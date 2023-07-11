Cenaze namazı öncesi cami avlusunda tekme tokat kavga

Zonguldak’ta Ercan Ayaz isimli kişinin cenaze namazında kavga çıktı. Edinilen bilgiye göre olay öğlen saatlerinde Uzunmehmet camiinde meydana geldi. Cenaze töreni öncesinde Ayaz’ın akrabaları arasında tartışma çıktı.

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Zonguldak’ta Ercan Ayaz isimli kişinin cenaze namazı öncesi cami avlusunda kavga çıktı. Eski bir milletvekilinin yatıştırmaya çalıştığı kavgada tekme ve tokatlar havada uçuşurken, polis cenaze namazı tamamlanana kadar cami avlusunda bekledi.



Cenaze töreni öncesinde Ayaz’ın akrabaları arasında tartışma çıktı.

Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında tekme ve tokatlar havada uçuştu.

O sırada başka bir cenazeye katılım sağlayan AK Parti eski Milletvekili Özcan Ulupınar araya girerek kavgayı ayırmaya çalıştı. Cami görevlilerinin de araya girmesiyle kavga ayrıldı.

Olayların daha da büyümemesi için polis ekipleri çağrıldı. Polis ekipleri biber gazlarıyla cenaze töreni tamamlanana kadar cami avlusunda bekledi. Cenaze töreni tamamlanmasıyla kavgaya karışan şahıslar olay yerinden ayrıldı.