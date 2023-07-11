BIST 6.379
DOLAR 26,11
EURO 28,70
ALTIN 1.621,90
HABER /  GÜNCEL

Miçotakis'ten kritik görüşme öncesi Türkiye açıklaması

Miçotakis'ten kritik görüşme öncesi Türkiye açıklaması

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, NATO Liderler Zirvesi girişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yapacakları ikili görüşmeye dikkat çekti.

Abone ol

Litvanya'nın Vilnius kentinde düzenlenen NATO Zirvesi kapsamında, Zirve girişinde açıklama yapan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, "Türkiye'nin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İsveç'i NATO'ya kabul etme kararını memnuniyetle karşılıyorum. Yakında resmi olarak dost İsveç'in, ittifakımızın 32'nci üyesi olmasını umuyorum" diye konuştu.

Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile NATO Zirvesi kapsamında yarın ikili görüşme yapacağını hatırlatarak, "İki ülkedeki seçimlerin ardından ilk buluşmamız olacak. Her ikimizin de güçlü halk desteğiyle Türkiye-Yunanistan ilişkilerinin yeniden başlaması için ilk adımı atabileceğimize inanıyorum." dedi.

"Her iki halkın da faydasına olacak"

Türkiye ile Yunanistan arasında önemli anlaşmazlıkların var olduğunu belirten Miçotakis, sorunların iyi komşuluk ilişkilerine dayalı ve uluslararası hukuk çerçevesinde çözülebileceğini kaydetti.

Miçotakis, son aylarda ikili ilişkilerde olumlu bir atmosfer olduğuna dikkati çekerek, "Bu pozitif atmosferin üzerine, her iki halkın da faydasına olacak önemli ilerleme adımları atabileceğimizi umuyorum." ifadesini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
İsveç'in NATO üyeliğine yeşil ışık! Türkiye'den dikkat çeken AB mesajı: "Somut adımlar bekliyoruz"
İsveç'in NATO üyeliğine yeşil ışık! Türkiye'den dikkat çeken AB mesajı: "Somut adımlar bekliyoruz"
TÜRK-İŞ Genel Başkanı emekli maaş zammının artırılmasını istedi! İşte istediği zam miktarı
TÜRK-İŞ Genel Başkanı emekli maaş zammının artırılmasını istedi! İşte istediği zam miktarı
66 yaşındaki Mehmet Ali Erbil 'azgın teke sendromuna' yakalandı! '20 yaşında bir kızla birlikte olabilirim''
66 yaşındaki Mehmet Ali Erbil 'azgın teke sendromuna' yakalandı! '20 yaşında bir kızla birlikte olabilirim''
Doğum esnasında fenalaşan genç kadın bebeğini göremeden öldü
Doğum esnasında fenalaşan genç kadın bebeğini göremeden öldü
NATO Liderler Zirvesi'nda Türkiye rüzgarı! Erdoğan'dan peş peşe kritik görüşmeler
NATO Liderler Zirvesi'nda Türkiye rüzgarı! Erdoğan'dan peş peşe kritik görüşmeler
Srebrenitsa soykırımının 30 kurbanı daha toprağa verildi
Srebrenitsa soykırımının 30 kurbanı daha toprağa verildi
Çanakkale'de yolcu otobüsü kontrolden çıktı! Yaralılar var
Çanakkale'de yolcu otobüsü kontrolden çıktı! Yaralılar var
Bakan Ömer Bolat'tan İngiltere temasını Badenoch ile görüştü.
Bakan Ömer Bolat'tan İngiltere temasını Badenoch ile görüştü.
Düğünde gelin ve damadın arkadaşlarından 45 metrelik sürpriz
Düğünde gelin ve damadın arkadaşlarından 45 metrelik sürpriz
Kocaeli'de 16 yaşındaki çocuğa cinsel istismar! İşte verilen ceza
Kocaeli'de 16 yaşındaki çocuğa cinsel istismar! İşte verilen ceza
Van'da askeri araç ile otomobil çarpıştı: 1 asker şehit oldu
Van'da askeri araç ile otomobil çarpıştı: 1 asker şehit oldu
Türkiye'nin konuştuğu olayda yeni gelişme! Çöp poşetli kesik baş cinayetinde duruşma ertelendi
Türkiye'nin konuştuğu olayda yeni gelişme! Çöp poşetli kesik baş cinayetinde duruşma ertelendi