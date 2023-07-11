İsveç'in NATO üyeliğine yeşil ışık! Türkiye'den dikkat çeken AB mesajı: "Somut adımlar bekliyoruz"

Üst düzey bir Türk yetkili, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın İsveç'in NATO üyeliğine yeşil ışık yakmasının ardından, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik süreci hakkında somut adımlar atılmasını beklediklerini söyledi.

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Reuters'a konuşan üst düzey kaynağa göre Ankara, vizesiz seyahat ve üyelik için gerekli bazı fasılların kapatılması gibi somut adımların atılmasını istiyor. Kaynak, Batı'nın Türkiye'yi finansal ihtiyaçları konusunda da desteklemesi gerektiğini ifade etti.

Türkiye'nin Batı'yla ilişkileri geliştirmek istediğini ifade eden yetkili, Ankara'nın İsveç'in NATO üyeliğini resmen onaylamasının ardından AB reform eylem grubunun tekrar hayata geçirilmesini istediğini söyledi.

Yetkili, ABD ile "makul" bir ilişki geliştireceklerini ve tüm sorunlar çözülmese bile bazılarında ilerleme kaydedilmesini beklediklerini belirtti.ti.

Yetkili ayrıca, Türkiye'nin Batı'yla yakınlaşırken, Rusya'yla ilişkilerine zarar vermeyeceğini vurguladı.

Türkiye'den AB atılımı

Erdoğan dün Atatürk Havalimanı’nda yaptığı açıklamada, “Türkiye'yi Avrupa Birliği kapısında 50 yılı aşkın zamandır bekleten bu ülkelere buradan sesleniyorum. Ama Vilnius'ta da sesleneceğim. Önce Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde önünü açın, biz de Finlandiya'da olduğu gibi İsveç'in önünü açalım” demişti.

Erdoğan, Biden'la dün yaptığı görüşmede de Türkiye'nin AB ile üyelik sürecini ele almıştı.

Bu çıkışın ardından hem Beyaz Saray hem de Stoltenberg, Türkiye'nin AB üyeliği isteğini desteklediklerini belirtti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu ise Erdoğan'ın, "Önce gelin Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde (AB) önünü açın, biz de İsveç'in önünü açalım" teklifini reddetti.

Komisyon, AB üyeliği ile NATO üyeliğinin iç içe geçtiği fikrini kabul etmeyerek iki sürecin "ayrı" olduğunu ve "paralel" ilerlediğini vurguladı.

"İki süreci birbirine bağlayamazsınız" diyen Avrupa Komisyonu Baş Sözcü Yardımcısı Dana Spinant, yaptığı açıklamada, "Avrupa Birliği'nin, tüm aday ülkeler ve hatta aday ülke olmak isteyen ülkeler tarafından atılması gereken çok ama çok net adımları olan, son derece yapılandırılmış bir genişleme süreci bulunuyor" dedi.