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Erdoğan ile Biden ayaküstü kısa bir görüşme yaptı

Erdoğan ile Biden ayaküstü kısa bir görüşme yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya'daki NATO Zirvesi kapsamında bugün ABD Başkanı Biden ile bir araya gelecek. Erdoğan kritik zirveye dakikalar kala koridorda karşılaştığı Biden ile kısa bir sohbet gerçekleştirirken, o anlara ilişkin görüntüler objektiflere yansıdı.

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Litvanya'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nde ikili görüşme gerçekleştirecek ABD Başkanı Joe Biden ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk fotoğraf geldi. Aile fotoğrafı sonrası ayaküstü sohbet eden iki liderin samimi halleri dikkatlerden kaçmadı.

Litvanya'nın Vilnius kentinde gerçekleştirilen NATO Liderler Zirvesi başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı İki gün sürecek zirvede ilk olarak aile fotoğrafı çektirildi. Dün NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile üçlü görüşme gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan temaslarını bugün de sürdürdü.

Görüşmeye dakikalar kala ayaküstü sohbet

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün NATO zirvesi kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ile görüşme gerçekleştirecek. Kritik görüşmeye dakikalar kala iki liderden ilk fotoğraf geldi. Aile fotoğrafı sonrası Joe Biden ile karşılaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan tokalaşıp ayaküstü sohbet etti. Biden ve Erdoğan'ın sohbet esnasında çekilen fotoğrafı basına servis edildi.

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