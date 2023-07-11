MSB acı haberi duyurdu! Piyade Er Ramazan Sarıkaya şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Van’ın Gürpınar ilçesinde trafik kazası sonucu ağır yaralanan bir askerin şehit olduğunu açıkladı.

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Milli Savunma Bakanlığı, Van'ın Gürpınar ilçesinde yaşanan trafik kazasında Piyade Sözleşmeli Er Ramazan Sarıkaya'nın ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu açıkladı.

Trafik kazası sonucu şehit oldu

MSB'den yapılan açıklamada, “Van’ın Gürpınar ilçesinde, 11 Temmuz 2023 tarihinde, meydana gelen trafik kazası sonucu kahraman silah arkadaşımız P. Söz. Er Ramazan Sarıkaya ağır yaralanmış, personelimiz derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” ifadeleri kullanıldı.