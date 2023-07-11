Merdan Yanardağ hakkında soruşturma tamamlandı

Televizyon programında yaptığı açıklamalar nedeniyle tutuklanan Merdan Yanardağ hakkındaki soruşturma tamamlandı. Savcılık, 'Terör örgütü propagandası yapma' ve 'Suçu ve suçluyu övme' suçlarından Yanardağ'ın 10 yıl 6 aya kadar hapsini talep etti.

Abone ol

Televizyon programında yaptığı açıklamalar nedeniyle tutuklanan Merdan Yanardağ hakkındaki soruşturma tamamlandı. Yanardağ hakkında "Terör örgütü propagandası yapma" ve "Suçu ve suçluyu övme" suçlarından 10 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

"Terör örgütü liderinin eylemlerinden övgüyle bahsetti"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Merdan Yanardağ'ın20 Haziran 2023'tekatılmış olduğu bir televizyon programındaki açıklamalarının 25 Haziran'da çeşitli sosyal medya hesaplarında paylaşılması üzerine hakkında resen soruşturma başlatıldığı anlatıldı. Soruşturma kapsamında 27 Haziran'da tutuklanan gazeteci Merdan Yanardağ'ın televizyon programında sarf ettiği sözleriyle toplumda infial oluşturan, iç acıtan ve insanları derinden rahatsız eden suçları işleyen ve kesinleşmiş mahkeme kararıyla bu suçları işlediği sabit olan terör örgütü liderini yüceltip eylemlerinden övgüyle bahsettiği, siyasi mahkum olarak nitelendirdiği belirtildi.

10 yıl 6 aya kadar hapis istendi

Yanardağ'ın "Terör örgütü propagandası yapmak" ve "Suçu ve suçluyu övmek" suçlarından 1 yıl 6 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapis istendi. İddianame, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gönderildi. İddianame kabul edilirse Yanardağ önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.