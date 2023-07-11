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Erman Toroğlu'nun, Şenol Güneş sözlerine tepki!

Erman Toroğlu'nun, Şenol Güneş sözlerine tepki!

Spor yorumcusu Erman Toroğlu'nun Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ile ilgili sarf ettiği sözler sosyal medyada Beşiktaş taraftarlarının tepkisini çekti.

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Futbol yorumcusu Erman Toroğlu, SkySpor adlı Youtube kanalında Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş'le ilgili zehir zemberek açıklamalarda bulundu.

Toroğlu, Şenol Güneş'in deprem sebebiyle geçtiğimiz sezon ligden çekilen Hatayspor'un antrenmanlarını Riva'da yapmasıyla ilgili sözlerini sert ifadeler ile eleştirdi.

"Mahkemeye ver beni"

Toroğlu, Şenol Güneş'in Hatayspor ile ilgili yaptığı açıklamalara şu ifadeler ile tepki gösterdi:

"Allah muhafaza orada ailenden biri olsaydı aynı cümleyi kurar mıydın Şenol Güneş? Orada neler oldu sen biliyor musun? Bana anlattıklarında ben ağladım. Ayıptır ya. Adam değilsiniz ya. Mahkemeye ver hadi beni. Sen adam değilsin. Orada insanların annesi öldü ya. Adam değil bunlar ya."

ŞENOL GÜNEŞ NE SÖYLEMİŞTİ?

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, Hatayspor ile ilgili, "Bu takımlar şimdi Riva’da çalışacaklarmış. Geçen sene neden yoktular o zaman? Yine aynı sahalarda idmanlarını yapamazlar mıydı?" ifadelerini kullanmış ve sosyal medyada gündem olmuştu.

Beşiktaş'a gönül vermiş taraftarlar da Erman Toroğlu'nun Şenol Güneş'e yönelik bu açıklamalarının sosyal medyaya düşmesinin ardından Twitter'da tepki dolu paylaşımlar yaptı.

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