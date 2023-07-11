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Eurovision'dan Özkan Uğur için taziye mesajı

Eurovision'dan Özkan Uğur için taziye mesajı

Eurovision Şarkı Yarışması, Özkan Uğur'u resmi sosyal medya hesabında paylaşarak "Türkiye'nin en ünlü müzisyenlerinden Özkan Uğur'un vefatı nedeniyle çok üzgünüz" ifadelerine yer verdi.

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Ünlü sanatçı Özkan Uğur, 8 Temmuz Cumartesi günü 69 yaşında hayatını kaybetti. Bugün son yolculuğuna uğurlanan Uğur, üyesi olduğu MFÖ grubu ile iki kez Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmış ve ülkemizi temsil etmişti.

Özkan Uğur, Eurovision Şarkı Yarışması'nın resmi Instagram hesabından yapılan paylaşım ile anıldı. Yapılan açıklamada, "1985 ve 1988 yıllarında MFÖ kapsamında Eurovision'da ülkesini temsil eden, Türkiye'nin en ünlü müzisyenlerinden Özkan Uğur'un vefatı nedeniyle çok üzgünüz" ifadelerine yer verildi.

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