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TikTok fenomeni Sadık Dedecan, elektrik akımına kapılarak öldü

TikTok fenomeni Sadık Dedecan, elektrik akımına kapılarak öldü

Şanlıurfa'da açıkta bırakılan elektrik kablosuna temas edince akıma kapılan sosyal medya fenomeni Sadık Dedecan (35), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Olay, öğleden sonra Sarayönü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre işlettiği giyim mağazasında çektiği videolarla TikTok fenomeni olan Sadık Dedecan, iş yerinde açıkta bırakılan elektrik kablosuna temas etmesi sonucu akıma kapılarak ağır yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Dedecan, Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil Servis'e ulaştırılan Sadık Dedecan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sosyal medyada 'ben yaptım' sözleri ile tanınan aynı zamanda esnaf olan Sadık Dedecan'ın ölümü sevenlerini üzdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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