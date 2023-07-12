Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den tartışmalı çıkış! Kız okulları da açabilmeliyiz! Keşke şeriatı övecek kadar...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, A Haber canlı yayınında karma eğitim ve şeriatla ilgili tartışma yaratan açıklamalar yaptı. "Gerekirse kız okulları da açabilmeliyiz" diyen Bakan Tekin, "Keşke Şeriatı övecek kadar bilgim olsaydı da yazsaydım" ifadelerini kullandı.

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, kız çocuklarını okutmayan ailelerin, kızlarını erkeklerle birlikte okutmak istemedikleri için okula göndermediklerini belirterek, bu nedenle "gerekirse kız okulları da açabilmeliyiz" dedi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, A Haber’de Melih Altınok'un eğitim sistemiyle ilgili soruları yanıtladı.

Kızlar, erkeklerle okumasın diye...

Kız çocuklarını okula göndermeyen ailelerin "Ben çocuğumu erkeklerle aynı okula göndermek istemiyorum" gerekçesini öne sürdüğünü belirten Bakan Tekin, "Şimdi benim Milli Eğitim olarak birincil hedefim ne? Kız çocuklarının okullaşması sağlamaktı. O zaman veliyi ikna etmek için biz, gerekirse kız okulları da açabilmeliyiz, veli isterse çocuğunu kız okullarına gönderebilmeli, isterse erkeklerin gittiği okullara gönderebilmeli" dedi.

Keşke şeriatı övecek kadar bilgim olsa

Tekin'in yazdığı "Şeriat, Meşruiyet ve Meşrutiyet" isimli kitabı gösteren sunucu Melih Altınok'un “Şeriatı öven kitap mı yazdınız?” sorusuna Bakan, "Keşke Şeriatı övecek kadar bilgim olsaydı da yazsaydım." yanıtını verdi.