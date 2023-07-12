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Depremzedeye canlı yayında 30 milyarlık bağış yalan oldu! Kimler söz verdiği bağışı yapmadı

Depremzedeye canlı yayında 30 milyarlık bağış yalan oldu! Kimler söz verdiği bağışı yapmadı

KAHRAMANMARAŞ merkezli iki büyük depremin ardından tüm televizyonların ortak canlı yayınıyla 'Türkiye Tek Yürek' kampanyası yapıldı. Canlı yayında yapılan 115 milyar liralık bağıştan sadece 85 milyar lirası ödendi. 30 milyar bağış açıklayıp ödemeyenlerin kimler olduğu merak ediliyor. Ahmet Hakan, Türkiye Tek Yürek kampanyasında toplanan paralara ne olduğunun hesabını yaptı.

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‘Türkiye Tek Yürek’ kampanyasıyla depremzedelere canlı yayınla bol keseden bağış yaptığını açıklayıp reklam yapan kişi ve kurumların önemli bir bölümünün vadettiği bağışları ödemediği ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ‘Tek Yürek Türkiye’ kampanyası kapsamında bugüne kadar 85 milyar liranın nakit olarak hesaplara yatırıldığını açıkladı. Vadedilen 115 milyar liralık bağış parasının 30 milyar lirası ise ödemedi. Hürriyet ayın Yönetmeni Ahmet Hakan, toplanan bağışlarla ilgili son rakamları ve paraların nereye gittiğini tek tek yazdı. İşte Ahmet Hakan'ın o yazısı: 

Türkiye Tek Yürek'te son durum

5 Temmuz itibarıyla son durum şöyle:
Türkiye Tek Yürek kampanyasında taahhüt edilen paranın miktarı: 115.1 milyar TL

Türkiye Tek Yürek kampanyasında nakit olarak yatırılan paranın miktarı: 85.248.189.877 TL...
Arada yaklaşık 30 milyar liralık bir fark var. Taahhüt edip de yatırmayanlar kimler? Keşke açıklansa da öğrensek.

Deprem için kaç para toplandı?

Türkiye Tek Yürek kampanyası dışında da deprem bağışları olmuş.
27 milyar liraya yakın para da bu yardımlarda bağışlanmış.
Resmi kayıtlara göre tüm deprem yardımlarında toplanan toplam miktar şu: 112.223.262.016 TL

Toplanan paraya ne oldu?

AFAD, deprem için toplanan 112.223.262.016 TL’nin kuruşu kuruşuna son durumunu açıkladı.
Buna göre durum şöyle:
Depremzedelere hane başı ödeme, vefat yardımı, taşınma, kira ödemesi, çadır, konteyner, WC, gıda ve hijyen kolisi alımları için harcanan miktar:
38.230.575.184 TL
Şu anda kampanya hesabında bulunan paranın miktarı:
74.002.686.832 TL
Yetkililerin açıklamasına göre bu para, AFAD tarafından depremzedelerin ihtiyaçları doğrultusunda harcanıyormuş.

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