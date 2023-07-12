Motorine kallavi zam geldi! 12 Temmuz benzin, motorin ve LPG güncel fiyatları...

Araç sahipleri depoya yine zam dolduruyor. Motorine bu gece yarısından itibaren 1 lira 7 kuruş zam geldi. Fiyat değişikliği pompa fiyatlarına yansıdı. İşte 12 Temmuz 2023 güncel akaryakıt fiyatları...

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Brent petrol ve dolar kurundaki hareketlilik ile KDV ve ÖTV oranlarında yapılan zamlar benzin ve motorin fiyatlarında da değişikliğe neden oluyor. Son günlerde üst üste zamlar gelen akaryakıta bir zam da bu gece yarısı geldi.

Motorinin litre fiyatı 12 Temmuz tarihinden geçerli olmak üzere 1,08 TL zamla 26,30 TL'ye yükseldi. Benzinin litre fiyatında ise değişiklik olmadı.

Benzinin fiyatına yaklaştı

Gelen 1.07 TL’lik zam sonrası mazot fiyatı ortalama olarak İstanbul’da 26.29 TL, Ankara’da 26.79 TL ve İzmir’de 26.49 TL’ye yükseldi. Böylece fiyatlar 12 Kasım 2022’den sonra en yüksek seviyesine yeniden ulaşmış oldu.

2 gün önce KDV zammı gelmişti

Kurda yaşanan yükselişin ardından akaryakıt fiyatlarında son dönemde fiyat artışları birbirini izlemişti. 10 Temmuz itibariyle ise benzin ve motorinde KDV artışından dolayı fiyatlar yükselmişti.

Yılbaşında benzin fiyatları 21,14 TL; motorin fiyatları ise 23,50 TL seviyesindeydi. Son yapılan zamla birlikte motorinin litre fiyatı yılbaşına göre yüzde 12 artış gösterdi.

Güncel akaryakıt fiyatları...

Çarşamba günü gelen akaryakıta zam sonrası benzin fiyatı, LPG fiyatları ve mazot fiyatları değişti. İşte akaryakıt fiyatları:

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 26,66 TL

Motorin fiyatı: 26,29 TL

LPG (Otogaz): 1,29 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatları: 26,62 TL

Motorin fiyatları: 26,23 TL

LPG (Otogaz): 10,86 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 27,17 TL

Mazot fiyatı: 26,79 TL

LPG (Otogaz): 11,29 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 20.16 TL

Mazot fiyatları: 26,87 TL

LPG (Otogaz): 11,05 TL