Emekli maaş zammıyla ilgili bomba kulis! Devlet Bahçeli konuştu Meclis ertelendi ek zam geliyor

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin emekli maaşlarına yapılacak yüzde 25 zammın yetersiz olduğunu belirtip "Emekliye de 8 bin TL seyyanen zam verilmeli" çıkışı ortalığı karıştırdı. Emekli ve memur zammını görüşmek için saat 15:00'te toplanacak olan Meclis Genel Kurulu ertelendi. Emekli maaşlarına yüzde 25 zammın dışında seyyanen zam yapılabileceği konuşulmaya başlandı.

Abone ol

Emekli maaşı zammıyla ilgili son dakika bomba bir kulis haberi geldi. Temmuz 2023 için SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisinin yüzde 25 zam alacağı belirtilmiş ancak milyonlar bu rakamın az olduğundan yakınmıştı. Bugün Meclis Genel Kurulu'nda görüşülüp kabul edilmesi beklenen emekliye zam düzenlemesi öncesi MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Emekliye yüzde 25 zam memnun etmemiştir. Memurlar gibi emekliye de 8 bin TL seyyanen zam verilmesi teklifimizdir" çıkışı geldi. Bunun üzerine dikkat çekici gelişmeler ve kulis bilgileri gelmeye başladı.

Meclis Genel Kurulu ertelendi...

Son dakika gelişmesine göre, emeklilere yüzde 25 zammın görüşüleceği TBMM Genel Kurulu ertelendi. CNN Türk Muhabiri Duygu Ayaz Bayram, "Genel Kurul’a zam teklifinin gündeme gelmesini bekliyorduk. Yarına alındı. Teknik sebepler gösterilebilir. Saat 15.00’te Genel Kurul başlayacak. Onun yerine Uluslararası sözleşmeler görüşülecek. Yarın saat 14.00 itibarıyla Genel Kurul gündemine zam teklifinin gelmesi bekleniyor" dedi.

MHP Lideri'nin zam çıkışı erteletti

Genel Kurul'un ertelenmesinde MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Emekliye 8 bin 77 TL seyyanen zam verilmeli" çıkışının etkili olduğu belirtiliyor. Bahçeli, "Emeklilerimize verilen yüzde 25’lik maaş artışı gördüğümüz kadarıyla makul ve yeterli bulunmamıştır. Açık ve samimi teklifimiz, memur maaşlarına ilavesi planlanan 8 bin 77 liralık seyyanen artışın kök ücrete ve aynısıyla emekli maaşlarına yansıtılması beklentimizdir" demişti.

Emekli maaşlarına yüzde 25 zam artacak mı?

Bahçeli'nin bu çıkışının ardından Meclis kulislerinde "Emekli zammı artacak mı?" sorusuyla ilgili çarpıcı bilgiler dolaşmaya başladı. Bütçe Komisyonu'na gelen yasada emekli zammına ilişkin herhangi bir teklif yoktu ancak önerge ile yüzde 25 zam uygulanması kararlaştırılmıştı.

Yeni bir önerge ile emekli zammı artabilir

Bu şekli ile Genel Kurul’a sunulan teklifin teknik olarak düzenlenmesinin yapılabileceği ifade ediliyor. Böylece Bahçeli’nin seyyanen zam talebinin yasa önerisine eklebileceği öğrenildi. Ancak bu konuda tam bir netlik olmasa da gündeme gelen iddia şimdiden milyonlarca emekliyi heyecanlandırmış durumda.