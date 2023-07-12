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Arda Güler'in sevgilisi kim, kiminle beraber? Fotoğraftaki sevgili detayı ifşa oldu!

Arda Güler'in sevgilisi kim, kiminle beraber? Fotoğraftaki sevgili detayı ifşa oldu!

Real Madrid'in yeni yıldızı genç milli futbolcumuz Arda Güler hem işte hem de aşkta kazandı! İddialara göre Arda Güler, Galatasaray'ın Kadın Basketbol takımı oyuncusu Duru Nayman ile aşk yaşıyor. Bu iddia sonrası birçok kişi Arda Güler'in yeni sevgilisi kim araştırması yapmaya başladı. Peki Duru Nayman kimdir, kaç yaşında?

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Fenerbahçe'de oynarken rekor ücretle  Real Madrid'e transfer olan Arda Güler son günlerde dünyanın konuştuğu isim oldu. Yeşil sahalardaki başarısı ile kısa sürede adınız yıldızların arasına yazdıran Arda Güler şimdi de aşk hayatında kazandı. İddiaye göre Arda Güler 18 yaşındaki basketbolcu Duru Nayman ile birlikte. Arda'nın imza töreninde de annesinin yanında olan Duru Nayman merak konusu oldu. Galatasaray'ın Kadın Basketbol takımı oyuncusu Duru Nayman kimdir, Duru Nayman kaç yaşında?

Genç yıldız futbolcu Arda Güler'in sevgilisi Real Madrid'e transferinin ardından merak edilenler arasında yer alıyor. Sosyal medyada yer alan iddialara göre Arda Güler'in Galatasaray'ın Kadın Basketbol takımı oyuncusu Duru Nayman ile sevgili olduğu ileri sürülüyor.

Duru Nayman kimdir?

Duru Nayman, 2005 doğumlu Galatasaray Kadın Basketbol takımında 23 numaralı forma ile Guard pozisyonunda oynayan Türk sporcudur. Şu an Galatasaray Kadın Basketbol takımında forma giyen Duru Nayman, eskiden Fenerbahçe'de oynamıştır.

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