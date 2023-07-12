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İzmir'de bıçakla yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti!

İzmir'de bıçakla yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti!

İZMİR'in BORNOVA alacak verecek kavgasında bıçakla yaralanan kişi, 2 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

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Egemenlik Mahallesi 6106/24 Sokak'ta, Kadir Doğdu (31) ile A.Y. (35) arasında 9 Temmuz akşamı alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine A.Y, bıçakla Kadir Doğdu'yu ağır yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, Doğdu'yu Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırdı.

Hastanede tedavisi süren Doğdu, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Gözaltına alınan A.Y'nin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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