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Duru Nayman kaç yaşında, kimdir? Duru Nayman boyu kaç cm, kilosu kaç?

Duru Nayman kaç yaşında, kimdir? Duru Nayman boyu kaç cm, kilosu kaç?

Fenerbahçe'de oynarken rekor ücretle  Real Madrid'e transfer olan Arda Güler son günlerde dünyanın konuştuğu isim oldu. Yeşil sahalardaki başarısı ile kısa sürede adınız yıldızların arasına yazdıran Arda Güler şimdi de aşk hayatında kazandı. İddiaye göre Arda Güler 18 yaşındaki basketbolcu Duru Nayman ile birlikte. Arda'nın imza töreninde de annesinin yanında olan Duru Nayman merak konusu oldu. Galatasaray'ın Kadın Basketbol takımı 23 numaralı oyuncusu Duru Nayman kimdir, Duru Nayman boyu kaç?

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Real Madrid'in yeni yıldızı genç milli futbolcumuz Arda Güler hem işte hem de aşkta kazandı! İddialara göre Arda Güler, Galatasaray'ın Kadın Basketbol takımı oyuncusu Duru Nayman ile aşk yaşıyor. Bu iddia sonrası birçok kişi Arda Güler'in yeni sevgilisi kim araştırması yapmaya başladı. Peki Duru Nayman kimdir, kaç yaşında?

23 numaralı forma ile Guard pozisyonunda yer alan Duru Nayman, son zamanlarda en sık araştırılan sporcular arasında yerini aldı. Eskiden Fenerbahçe'de de oynayan ve kariyerindeki başarısıyla adından çokça söz ettiren Nayman hakkında sorgulanan Duru Nayman kimdir

Duru Nayman kimdir?

2005 doğumlu Galatasaray Kadın Basketbol takımında 23 numaralı forma ile Guard pozisyonunda oynayan Türk sporcu Duru Nayman, 18 yaşındadır.

Galatasaray kadın basketbol altyapıda oynayan Duru Nayman, geçmişte Fenerbahçe'de forma giymiştir.

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