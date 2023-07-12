Ali Cabbar kimdir, hikayesi ne, gerçek mi? Ali Cabbar şarkı sözleri gerçekte kime yazıldı?

Hem sosyal medyada hem de tüm müzik platformanlarında son günlerde konuşulan tek bir şarkı var; Emir Can İğrek'in Ali Cabbar şarkısı. Aşk ve ayrılık konulu Ali Cabbar şarkısını Ümit Besen'in Nikah Masası'na benzeten bile oldu. Sevdiği kızın başkası ile evlenmesini ve askere gidip şehit olmasının anlatıldığı Ali Cabbar'ın hikayesinin gerçek olduğu konuşuluyor. Ali Cabbar diye biri de var hikayesi de şarkıda anlatıldığı gibi. Peki Ali Cabbar şarkı sözleri nasıl?

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Son günlerde birçok kişinin dilinde Emir Can İğrek'in yeni şarkısı Ali Cabbar şarkısı var. Dramatik aşk hikayesi ve kavuşamamayı anlatan Ali Cabbar şarkısına sosyal medyada denk gelmemek mümkün değil. 5 dakika sosyal medyada zaman geçiren birisi mutlaka Ali Cabbar şarkısına denk gelir. Hal böyle olunca da bir çok kişi Ali Cabbar şarkısı gerçek mi, hikayesi gerçek mi ve Ali Cabbar diye biri var mı sorusuna yanıt arıyor.

Emir Can İğrek'in yeni şarkısı Ali Cabbar hakkında çok rivayet var fakat şarkıdaki kişinin gerçekte olduğu ve Tekirdağ'da yaşadığı söyleniyor. Yani Ali Cabbar diye biri var ve Tekirdağ'da çalgıcılık yapmış. Sevdiği kızla evlilik hayali kurarken kız başkası ile evlenmiş. Ali Cabbar'da sevdiğinin düğününde çalgı çalmış, onları eğlendirmiş. Bu aşk acısına dayanamayan Ali Cabbar rivayete göre askere yazılmış be gitmiş. 7 ay sonra haber gelmiş, Ali Cabbar şehit olmuş. Geriye sevdiğine yazdığı şarkılar ve çalgısı kalmış.

Ali Cabbar hikayesi gerçek mi?

Ali Cabbar hikayesini doğrulayan herhangi bir veri bulunmamaktadır. Hikayenin anonim olduğu iddia edilmektedir.

Hikayede Ali Cabbar'ın Tekirdağ'da yaşadığı ifade ediliyor ancak hikaye doğrulanamadığı için herhangi bir teyit alınamıyor.

Ali Cabbar şarkısı sözleri

Ne ateş var ne de duman amma

Tutuşur alevler yanar ali cabbar

Sevdiğin kız başkasına varmış

Dayanabilirsen dayan ali cabbar





Baban der "al gırnatanı oğlum.

Akşama düğün var, yürü ali cabbar"

Sevdiği kız başkasına varmış

Oynar el oğluyla çalar ali cabbar

Bu ne derttir bu nasıl sınavdır

Anlayabilirsen anla ali cabbar

Yükün' almış buralara küsmüş

Askere yazılmış gider ali cabbar



Gideli 6-7 ay olmuş

Haberi de düşmüş köye ali cabbar

Sesi susmuş, gırnatası susmuş

Bir türkü bırakmış bize ali cabbar...