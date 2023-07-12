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Dolar ve Euro durmuyor tam gaz yükseliş! Bitcoin ve alt coinlerde son rakamlar...

Dolar ve Euro durmuyor tam gaz yükseliş! Bitcoin ve alt coinlerde son rakamlar...

Haftanın yeni işlem gününde piyasalardaki rakamlar araştırılıyor. Dolar ne kadardan işlem görüyor? Euro 28.80 liraya doğru ilerliyor. Bitcoin de yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam ediyor.

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Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası başlayan yükseliş hız kesmedi. Bugün de piyasalarda hareketlilik sürüyor. Dolar- Euro alış satış rakamlar ne kadar oldu?

 İstanbul serbest piyasada dolar 26,1150 liradan, avro 28,7870 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 26,1130 liradan alınan dolar, 26,1150 liradan satılıyor. 28,7850 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 28,7870 lira olarak belirlendi.

Bitcoin ve alt coinlerde son rakamlar

Bitcoin/USDT 30.678 dolardan, Türk lirası karşısında ise 800.827 TL‘den işlem görüyor. Ethereum (ETH) 1.883, Cardano 0,293, Ripple  0,475 dolar civarlarında bulunuyor.

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