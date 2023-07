Emir Can İğrek kimdir, yaşı kaç, aslen nereli? Emir Can İğrek sevgilisi var mı?

Son günlerde Ali Cabbar şarkısı ile fırtınalar estiren genç şarkısı Emir Can İğrek'in hayatı da merak ediliyor. Kor şarkısı ile büyük çıkış yakalayan Emir Can İğrek 30 yaşında ve aslen Çerkezköylü. 2017 yılında ilk kez müzik dünyasına giren Emir Can İğrek, : 3 Adım · ILS Vision müzik şirketinin de kurucusu.

Kor şarkısı tanınan ve Ali Cabbar şarkısı ile son günlerin en çok konuşulan ismi olan Emir Can İğrek'in hayatı ve müzik kariyeri de merak ediliyor. Emir Can İğrek, çocukluğundan beri müzikle ilgilendiği için güçlü bir kalemi oluştu. Bütün şarkı sözlerini kendisi yazan ve aynı zamanda bunları besteleyen Emir Can İğrek'in holigan tabiri dedikleri ve acısını yüreğinde yaşayanlara hitap eder.

Şarkılarında sıklık Türk sinemasının efsanesi Ayhan Işık ve Türk edebiyatının en sevilen şairi Nazım Hikmet'i sık sık kullandı. Barış Manço ve Cem Karaca tarzı sözlerle pop şarkılar yaptı. Bu da şarkılarındaki özgünlüğü artırdı.

Emir Can İğrek kimdir?

2 Nisan 1993 yılında Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde doğdu. Hacı Fahri Zümbül Anadolu Lisesi'nde okudu. Bu yıllarda amatör gruplarla şarkılar söyleyen Emir Can İğrek, İstanbul'a gitmeyi kafaya koymuştu.

Bu hırsla Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümünü kazandırdı. Okul hayatında devam ederken son yılında okulu bırakarak Nazım Hikmet Akademisi'nde şan ve solfej eğitimi almaya başladı. 2018 yılında Ağır Roman albümüyle çıkış yaptı.

Şarkıları dillerde dolaşırken coverlerla kendine bir kez daha hayran bıraktırdı. 2020 PowerTürk Müzik Ödülleri'nde "Yılın En Güçlü Çıkış Yapan Şarkıcısı" ödülünü aldı.

Okulunun bitmesine bir sene varken aldığı radikal karara rağmen 30 yaşında Emir Can İğrek zirveye oturdu. Son olarak Ali Cabbar türküsüyle hayranlarını mest eden Emir Can İğrek, sosyal medyada gündem oldu.