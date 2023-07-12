BIST 6.349
DOLAR 26,14
EURO 28,83
ALTIN 1.626,56
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İzmir'deki orman yangınında yaralanan arazöz sürücüsü yaşamını yitirdi

İzmir'deki orman yangınında yaralanan arazöz sürücüsü yaşamını yitirdi

İZMİR'in Menderes ilçesinde 2 gün önce çıkan orman yangınında yaralanan arazöz şoförü Mustafa Gürpınar, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Abone ol

İzmir Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yangına müdahale sırasında yaralanan Gaziemir Orman İşletme Müdürlüğünde görevli Gürpınar'ın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada, "Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Menderes ilçesine bağlı Oğlananası Mahallesi'nde 10 Temmuz'da saat 14.00'te başlayan orman yangınına, havadan ve karadan müdahale edilmiş, ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu yangın 11 saat sonra kontrol altına alınmıştı.

Müdahale sırasında 4 kişi yaralanmıştı.

Yangın sonucu oluşan yoğun duman nedeniyle İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na uçaklar bir süre iniş ve kalkış yapamamıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Samsunspor, Porto'dan Nanu'yu transfer etti!
Samsunspor, Porto'dan Nanu'yu transfer etti!
Ali Cabbar kimdir, hikayesi ne, gerçek mi? Ali Cabbar şarkı sözleri gerçekte kime yazıldı?
Ali Cabbar kimdir, hikayesi ne, gerçek mi? Ali Cabbar şarkı sözleri gerçekte kime yazıldı?
Dolar ve Euro durmuyor tam gaz yükseliş! Bitcoin ve alt coinlerde son rakamlar...
Dolar ve Euro durmuyor tam gaz yükseliş! Bitcoin ve alt coinlerde son rakamlar...
FETÖ'nün güncel finans yapılanmasına 47 gözaltı kararı!
FETÖ'nün güncel finans yapılanmasına 47 gözaltı kararı!
İzmir'de bıçakla yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti!
İzmir'de bıçakla yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti!
Japonya ve Güney Kore, Kuzey Kore'nin balistik füze fırlattığını duyurdu!
Japonya ve Güney Kore, Kuzey Kore'nin balistik füze fırlattığını duyurdu!
Duru Nayman kaç yaşında, kimdir? Duru Nayman boyu kaç cm, kilosu kaç?
Duru Nayman kaç yaşında, kimdir? Duru Nayman boyu kaç cm, kilosu kaç?
THY çalışanlarına zam müjdesi! 2023 yılı ikinci yarısı için...
THY çalışanlarına zam müjdesi! 2023 yılı ikinci yarısı için...
5 ilde göçmen kaçakçılarına şafak operasyonu!
5 ilde göçmen kaçakçılarına şafak operasyonu!
Edirne'de avukatın akıllara durgunluk veren ölümü
Edirne'de avukatın akıllara durgunluk veren ölümü
Arda Güler'in sevgilisi kim, kiminle beraber? Fotoğraftaki sevgili detayı ifşa oldu!
Arda Güler'in sevgilisi kim, kiminle beraber? Fotoğraftaki sevgili detayı ifşa oldu!
İYİ Parti'li Koray Aydın: 2024 belediye başkanlığı seçimlerine kendi adaylarımızla...
İYİ Parti'li Koray Aydın: 2024 belediye başkanlığı seçimlerine kendi adaylarımızla...