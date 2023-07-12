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Skandal ifadeler ortaya çıktı! “Türk maymunlar” diyen ırkçı bakan Riikka Purra özür diledi

Skandal ifadeler ortaya çıktı! “Türk maymunlar” diyen ırkçı bakan Riikka Purra özür diledi

Finlandiya’nın aşırı sağcı Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Riikka Purra'nın sokaktaki dilenciye, trende karşılaştığı göçmenlere ve "Türk maymunlar" diyerek Türklere yönelik ırkçı paylaşımlar yaptığı ortaya çıktı. Gün yüzüne çıkan ırkçı paylaşımları sonrası Purra, "gençlik hatası" olarak tanımladığı ifadelerinden ötürü özür diledi.

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Finlandiya'nın aşırı sağcı Maliye Bakanı Riikka Purra, gün yüzüne çıkan ırkçı paylaşımları için özür diledi.

BBC’nin haberine göre Purra tepki çeken ırkçı ifadelerini 2008 yılında farklı blog yazılarında tekrar tekrar kullanıyor.

Bir yazıda, trende karşılaştığı bir grup genç göçmen için, “Bana bir silah verseler, trende cesetler olurdu, görürdünüz” diyor. Bir başka yazıda ise Somalili ve Türk göçmenleri hedef alıyor, “Türk maymunlar” ifadesini kullanıyor.

Riikka adıyla yazdığı bir başka yazıda ise, “Bugün Helsinki'de dilenci ve siyah çocuklara tükürmek isteyen kimse var mı” diye soruyor. Purra 15 yıl önceki bu ifadelerini ‘aptalca' olarak tanımladı ve kırdığı kişilerden özür dilediğini söyledi. Twitter hesabından da açıklama yapan Purra, “Ben mükemmel bir insan değilim, hatalar yaptım” ifadelerini kullandı.

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