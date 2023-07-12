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Emine Erdoğan, İsveç Başbakanı Kristersson'un eşi Birgitta Ed ile görüştü

Emine Erdoğan, İsveç Başbakanı Kristersson'un eşi Birgitta Ed ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'un eşi Birgitta Ed'e, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik yapılan saygısızlıktan duyduğu üzüntüyü aktardı.

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NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Litvanya'ya yaptığı ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik eden Emine Erdoğan, Birgitta Ed ile Türkiye'nin Vilnius Büyükelçiliği'nde bir araya geldi.

Emine Erdoğan, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"NATO Zirvesi vesilesiyle ziyaret ettiğimiz Vilnius'ta Birgitta Ed ile bir araya geldik. Yürütmekte olduğumuz sosyal projeleri değerlendirerek kültürel iş birliğinin artırılması yönünde görüş paylaşımında bulunduk. Sayın Ed'e İsveç'te kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik yapılan saygısızlıktan duyduğum üzüntüyü ifade ettim. Avrupa'da artan ırkçılık ve İslam düşmanlığına yönelik somut adımlar atılması konusunda hemfikir olmaktan memnuniyet duydum."

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