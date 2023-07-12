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Altın rekora doymuyor! Gram altın 5 lira birden yükseldi 1650 liraya doğru gidiyor

Altın rekora doymuyor! Gram altın 5 lira birden yükseldi 1650 liraya doğru gidiyor

Dövizde olduğu gibi altında da art arda rekor geldi. Son olarak gram altın, son kapanışından sonra 5 lira yükselip bin 629 lirayı görerek tarihi zirvesine ulaştı. 12 Temmuz çeyrek altın kaç TL? Yükselişin devamı gelecek mi?

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Altında yükseliş hız kesmiyor. Yeni haftaya değer kazancı ile başlayan ve yükselişini sürdüren altında yeni günün ilk rakamları belli oldu. 

12 Temmuz 2023 gram altın bin 627 liradan işlem görüyor. Önceki kapanışına göre 5 lira yükselen gram altın ilk işlem saatlerinde 1629 lirayı görerek tarihi zirvesine ulaştı.

 Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.626 lira, yarım altın 5.235 lira, Cumhuriyet altını 10.470 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, 1.934 dolardan işlem görüyor.

İslam Memiş'ten bomba altın tahmini

Piyasa Uzmanı İslam Memiş "Bin 114 TL seviyesinden yıla başlamıştı. Seçimden önce bin 516 TL’ye kadar yükseldi. 5 Temmuz itibarıyla bin 630 TL seviyesinde idi. Bu getiri yatırımcıyı cezbediyor ve güvenli liman haline getiriyor altını." dedi ve şunları kaydetti:

"Ağustos ile birlikte bu yükselişin gram bazında bin 800 TL seviyesine kadar devam etme ihtimali yüksek"

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