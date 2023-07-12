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Milli bisikletçi Ramazan Yılmaz, Avrupa ikincisi oldu

Milli bisikletçi Ramazan Yılmaz, Avrupa ikincisi oldu

Avrupa Bisiklet Birliği (UEC) tarafından Portekiz'in Anadia şehrinde düzenlenen 23 Yaş Altı ve Gençler Avrupa Pist Şampiyonası'nın ilk gününde milli bisikletçi Ramazan Yılmaz, genç erkekler scratch disiplininde ikinci oldu.

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Türkiye Bisiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, genç erkekler scratch disiplininde 10 kilometre (40 tur) mesafede düzenlenen yarışta 18 yaşındaki Ramazan Yılmaz, İtalyan bisikletçi Davide Stella'nın ardından yarışı ikinci sırada tamamladı. Fransız sporcu Pablo Laruelle de üçüncülüğü elde etti.

Portekiz'deki yarışı takip eden Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Ramazan Yılmaz'ın elde ettiği dereceyle ilgili konuştu.

Çok mutlu olduklarını ve Türkiye'nin bisiklet tarihinde Avrupa ve dünya şampiyonalarında ikinci madalyasını kazanmanın gururunu yaşadıklarını aktaran Müftüoğlu, şunları kaydetti:

"12 yıl önce Ahmet Örken'in çıktığı kürsüye bugün genç bisikletçimiz Ramazan Yılmaz'ı çıkardık. Emeği geçen kulübümüze, antrenörlerimize, takım arkadaşlarına teşekkür ediyor, kutluyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından ülkemizde bir ilk olarak Konya'da inşa edilen Olimpik Velodrom'da kısa sürede başladığımız çalışmaların sonucunu dünya devleri arasında kürsüye çıkarak aldık. Sporcumuzu, antrenörlerimizi ve milli takımımızı tebrik ediyorum. Avrupa Şampiyonası, 16 Temmuz'a kadar devam edecek. Piste yeni madalyalar için çıkmaya devam edeceğiz."

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