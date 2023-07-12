CHP'de Tanju Özcan alarmı! Bugün Genel Merkez'de 'korkunç, sonuçları ağır olur' dediği şey olacak mı?

"Kılıçdaroğlu'nu koltuğundan indirme" hedefiyle geçtiğimiz pazartesi Bolu'dan yola çıkan CHP'li Tanju Özcan'ın 'Adalet ve Değişim Yürüyüşü' bugün tamamlanıyor. Saat 17:00 sularında CHP Genel Merkezi önünde olması beklenen Tanju Özcan'ın 'korkunç, sonuçları ağır olur' dediği iddia gerçek mi çıkacak?

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CHP'de seçim sonrası başlayan 'değişim' tartışmaları sürerken, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, bugün akşam saatlerinde "Kılıçdaroğlu'nu koltuktan indirmeye gidiyorum" diye başladığı yürüyüşü sonlandıracak. Özcan'ın 3 Temmuz'da başlattığı "Adalet ve Değişim Yürüyüşü"nde hedefine varmasına saatler kaldı.

Özcan'ın korkunç dediği iddia!

Tanju Özcan'ın CHP Genel Merkezi'ne varış hedefini çarşamba günü olarak belirlemesiyle birlikte Kemal Kılıçdaroğlu destekçilerinin de Özcan ve yanındakilerle aynı saatlerde CHP Genel Merkezi önünde olacağı iddiaları gündeme geldi. Yol boyunca ara verip sık sık yürüyüşüne ve CHP'deki tartışmalara ilişkin değerlendirmeler yapan Özcan iddiayı "Korkunç" olarak nitelendirdi.

'Sonuçları ağır olur' demişti

Gazetecilerin konuyla ilgili sorusuna Özcan şu yanıtı vermişti: "Bunun planlandığını hissediyorum. Bunu Eren Erdem'in planladığını hissediyorum. Sakın böyle bir şeye tenezzül etmesinler. Bunun sonuçları ağır olur, sonuçlarına da kendileri katlanır. Kardeşi kardeşin karşısına çıkarmayın."

Genel merkez kapılarını açmazlarsa

Destekçileriyle birlikte bugün saat 17.00'de CHP Genel Merkezi önünde olmayı planlayan Özcan'ın nasıl karşılanacağı ve genel merkez kapılarının açılıp açılmayacağı merak konusu. Özcan, "O gün bize kapıları açmazlarsa genel merkezin önünde toplanırız" demişti.

Makam odasının yanından seslenecek

Tanju Özcan'ın Kılıçdaroğlu ile görüşmesinin kabul edilmemesi durumunda Kılıçdaroğlu'nun makam odasının da bulunduğu CHP Genel Merkezi önünde istifa çağrısını yinelemesi bekleniyor.