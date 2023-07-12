Afrika sıcakları geliyor: Uzman isimlerden uyarı üstüne uyarı! İstanbul ve Ege için gün verildi: Sakın dışarı çıkmayın!

O GÜNLERİ İŞARET ETTİ! "ÜLKE GENELİNDE DORUK NOKTAYA ÇIKACAK"

Meteoroloji mühendisi Adil Tek, ATV Haber'e yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Geçtiğimiz haftaki yağışların ardından Afrika üzerinden gelen bir sıcak hava akışı var. Güney illerimizde bu değerler 45 derecelere kadar çıkıyor. Cuma ve cumartesi günleri ülkemizin genelinde sıcaklıklar doruk noktaya çıkacak.