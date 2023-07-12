Afrika sıcakları geliyor: Uzman isimlerden uyarı üstüne uyarı! İstanbul ve Ege için gün verildi: Sakın dışarı çıkmayın!
Kavuran sıcak hava dalgası Türkiye'ye doğru yola çıktı. Dünya geçtiğimiz hafta tarihinin en sıcak günlerini yaşayarak rekor kırarken Arabistan ve Afrika üzerinden 'El Nino' etkili sıcak hava dalgası için uzman isimler peş peşe uyarılar yapmaya başladı. Meteoroloji mühendisi Adil Tek yaptığı açıklamada "Sıcaklık 45 derecelere kadar çıkıyor. Cuma ve cumartesi günleri ülkemizin genelinde sıcaklıklar doruk noktaya çıkacak" dedi. Orhan Şen ise "Yağış yok. Haftaya daha sıcak bir dalga geliyor" dedi.
Dünyayı kavuran sıcak hava dalgası Türkiye'ye doğru yola çıktı. İçinde bulunduğumuz hafta termometreler rekor değerleri gösterebileceği belirtiliyor.
Bugünden itibaren Türkiye iki Bafra ve Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgasının etkisi altına girecek. İstanbul ve başta Aydın olmak üzere Ege bölgesi için uyarı geldi.
O GÜNLERİ İŞARET ETTİ! "ÜLKE GENELİNDE DORUK NOKTAYA ÇIKACAK"
Meteoroloji mühendisi Adil Tek, ATV Haber'e yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Geçtiğimiz haftaki yağışların ardından Afrika üzerinden gelen bir sıcak hava akışı var. Güney illerimizde bu değerler 45 derecelere kadar çıkıyor. Cuma ve cumartesi günleri ülkemizin genelinde sıcaklıklar doruk noktaya çıkacak.
"45 DERECELERİ GÖRECEK"
İstanbul'da cuma, cumartesi günleri 37, 38 derecelere kadar çıkıyor sıcaklıklar. Ege'de iç kesimlerde, Aydın en sıcak illerimizden biri, buralarda 45 derece. Şanlıurfa, Mardin de 45 dereceleri görecek görünüyor."